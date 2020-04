FAMILIE: Archie Harrison Mountbatten-Windsor med sine foreldre Meghan og Harry i september 2019. Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Harry og Meghan delte ut mat til syke

Hertugen av Sussex har delt ut mat til trengende i Los Angeles og stilt i videomøte med flere britiske familier med utsatte barn.

Det var i regi av den veldedige foreningen WellChild, som prins Harry er beskytter for, at den kongelige i helgen stilte til videomøte med flere familier med alvorlig syke barn.

– Deres tilpasningsdyktighet og styrke er helt utrolig. Dere må aldri, aldri, aldri glemme det. Selvfølgelig kommer det til å være tøffe dager – jeg kan ikke engang begynne å forstå hvor vanskelig det er for dere, sa prinsen og la til:

– Det å ha ett barn på elleve måneder er nok!

Harry og Meghans sønn Archie fyller ett år i mai.

Samtalen med forskjellige familier varte i 30 minutter, og prinsen spurte de ulike familiene hvordan de taklet covid-19-krisen. Utbruddet har naturlig nok skapt ekstra utfordringer for familier med syke barn.

– Innsett hvor små vi er i den store sammenhengen

Hertugen ble også spurt hvordan han hadde det.

– Ikke verst. Jeg tenker at dette definitivt er en rar tid – alle opplever det samme på veldig ulike måter. Men jo lenger dette varer, jo vanskeligere er det for hver og en av dere, tenker jeg, svarte han ifølge People.

Harry mener formen er avhengig av folks holdning.

KJÆRLIGHET: Prins Harry og hertuginne Meghan i London 5. mars. Foto: Hannah Mckay / REUTERS

– Om innstillingen er god, om du våkner om morgenen og tenker «OK, ny dag, har hele familien her. Hva skal vi finne på?» Selvfølgelig er det en frykt for hva som kan skje, men det er så mye som er utenfor vår kontroll, og plutselig har vi innsett hvor små vi er i den store sammenhengen, sier han.

Samtalen som fant sted i påskehelgen er delt på organisasjonens hjemmeside onsdag.

Delte ut mat til syke i Los Angeles

Torsdag melder CNN at hertugen og hertuginnen, som for tiden bor i Los Angeles etter at de sa fra seg sine offentlige plikter i kongefamilien og en stund bodde i Canada, har engasjert seg i veldedig arbeid i byen.

Ifølge lederen for Project Angel Food som deler ut tilpassede måltider til kronisk syke, meldte Harry og Meghan seg til tjeneste forrige uke.

VIDEOMØTE: Prins Harry snakket med en rekke familie via video i løpet av et 30 minutter langt møte. Foto: WELLCHILD / REUTERS

Til CNN opplyser Richard Ayoub at hertugen og hertuginnen i løpet av to dager forrige uke, blant annet på første påskedag, delte ut ferskvarer for én uke og varer med lang holdbarhet til tre uker til 20 av den veldedige organisasjonens mottagere. Paret skal ha vært iført hansker og N95-masker og overholdt reglene for sosial distansering mens de delte ut mat.

Menneskene som får mat fra Project Angel Food er hovedsakelig for syke til å forlate huset for å kjøpe mat, og antallet trengende har økt voldsomt i løpet av coronakrisen.

En av dem som mottok maten, fortalte Ayoub at de ikke innså hvem som leverte maten før de hadde gått igjen.

– De var så uformelt kledd, det er ikke sånn du forventer å se dem. Du forventer ikke å se dem på døren din, sier Ayoub.

31. mars ga Meghan og Harry offisielt slipp på sine roller som kongelige. Da sluttet de også å bruke merkenavnet Sussex Royal, og startet en ny veldedig organisasjon oppkalt etter sønnen Archie, Archewell.

Publisert: 17.04.20 kl. 06:16

