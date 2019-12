HOLDT IGJEN PÅ FLYPLASSEN: Rapperen Lil Wayne på baseball-kamp mellom Boston Red Sox og Los Angeles Dodgers i 2018. Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miami Herald: Våpen og dop funnet på fly med Lil Wayne

Et privatfly med Lil Wayne om bord ble lille julaften ransaket av FBI på flyplassen i Miami. – De må ha trodd jeg snakket om en annen type «pakke», skriver rapperen på Twitter.

Artisten Lil Wayne – Dwayne Michael Carter Jr. (37) – var en av passasjerene om bord på et privatfly som ble ransaket da det landet på flyplassen Miami-Opa Locka Executive i Miami mandag kveld lokal tid, skriver Miami Herald, som siterer flere kilder i politiet.

Artistens forsvarer Howard Srebnick sier til avisen at føderale agenter lot Lil Wayne forlate stedet mandag ettermiddag.

Bakgrunnen for gjennomsøkingen av flyet skal ha vært et tips om at det befant seg våpen og marihuana om bord, og søket ble gjort av føderale agenter fra FBI og byrået for bekjempelse av alkohol, tobakk, våpen og eksplosiver (ATF), sammen med politiet i Miami-Dade.

Ifølge Miami Herald ble det funnet kokain og et skytevåpen på flyet.

Også CBS Miami skriver at de har fått saken bekreftet av kilder i politiet, og at det skal ha blitt funnet et våpen om bord.

Rapperen kommenterer det hele slik på Twitter:

– Alt er bra. Jeg tror de må ha trodd jeg snakket om en an annen type «pakke» i min forrige twittermelding. Men uansett: GO PACK GO!

Meldingen Lil Wayne refererer til, og som han publiserte noen timer tidligere, var nemlig «Go pack go» – et heiarop for det amerikanske fotballaget Green Bay Packers fra Wisconsin, laget rapperen holder med.

