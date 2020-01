Tok farvel med Ari Behn: Slik var bisettelsen

OSLO DOMKIRKE (VG) Kongefamilien, regjeringen og en rekke profilerte kjendiser tok et sterkt og rørende farvel med Ari Behn (47).

Oppdatert nå nettopp

I en drøy time var domkirken i sentrum av Oslo fylt av familie, venner, bekjente og ukjente. De fikk høre sterke minnetaler fra eldstedatteren Maud, søsken og foreldre.

Bisettelsen ble like etter klokken 14.30 avsluttet med en nykomponert arie fra Jono El Grande – en av Ari Behns beste «Den nye vinen»-venner.

Da ble kisten båret ut av hans nevøer Ask og Isak, svogeren Kristian Udnæs, faren Olav Bjørshol, broren Espen Bjørshol og kronprins Haakon.

Les også: Datteren mintes faren i gripende minnetale

SISTE FARVEL: Kisten ble båret av kronprins Haakon, Ask og Isak (Ari Behns nevøer), Kristian Udnes, Olav Bjørshol og Espen Bjørshol. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Solen hang lavt over plassen foran domkirken da kisten ble båret ut. På kisten lå bårebuketten fra døtrene Maud, Leah og Emma, med teksten «Elsker deg for alltid pappa».

Foran bårebilen ga nærmeste familie hverandre lange klemmer, og de var tydelig grepet av stunden. Kjæresten Ebba Rysst Heilmann sto også med de nærmeste pårørende.

FAR OG DATTER: Kong Harald gir datteren Marthä Louise en klem. Foto: MATTIS SANDBLAD

Flere timer før bisettelsen startet klokken 13 strømmet det til med folk, og flere fikk ikke plass i domkirken. Bisettelsen åpnet med fiolinsoloen «Ave Maria» av Franz Schubert, før Oslo-biskop Kari Veiteberg tok ordet.

Bakgrunn: Dette er programmet

Hun henvendte seg til alle sørgende, både døtre, foreldre, søsken, kjæreste, familie, venner, alle i kirken – og alle som ser på.

Etter sangen «Det hev ei rose sprunget» fortsatte biskopen med å fortelle om Ari Behns liv, som endte da han tok sitt eget liv på første juledag.

– Interessen hans for kunst og litteratur slo ut i full blomst, da han debuterte med sin første novellesamling i 1999. Etter det var han en offentlig person, med alt det innebar.

Hun fortalte videre at han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002, og at de sammen fikk døtrene Maud, Leah og Emma.

– Som jeg har fått høre at han gjentatte ganger sa at han elsket over alt på jord.

Deretter var det foreldrene Marianne Behn (66) og Olav Bjørshol (67) som gikk opp for å tale. Moren snakket svært varmt om sønnen, men la heller ikke skjul på at det har vært noen vonde år.

– De siste årene har vi lidd med deg. Vært dine containere for lidelse og smerte, sjokk og sorg. Til tider var samtalene rå og vonde. Det er ikke slik i vår familie at vi ikke ser. Vi ser noen ganger mer enn det som føles godt.

– Vi har sett hvor god varm og pappa du var, og hvor høyt du elsker barna og de deg.

Les mer her: «De siste årene har vi lidd med deg»

Ari Behns datter Maud Angelica (16) mintes deretter faren i en gripende minnetale, og sendte sine tanker til alle som kan kjenne på vonde tanker og trenger hjelp.

Hun fortalte blant annet om tegningen som pryder siste side i programheftet, og som hun også hadde med seg opp til kisten. Det var en julegave til faren.

– Jeg har jobbet på den i minst timer, og mens jeg gjorde det, tenkte jeg på hvor mye jeg elsker deg og hvor spent jeg var på å se reaksjonen din, sier hun i sin tale.

Les mer: «Leah, Emma, mamma og jeg savner deg så mye»

Søsteren til Ari Behn lovet i sin tale blant annet å passe på niesene Maud, Leah og Emma.

– De tre som er det vakreste du har. De tre du elsket høyere enn noe annet. De tre som var det viktigste i livet. Jeg lover, broren min. Vi skal fortelle historien videre, sier Anja Bjørshol.

Broren Espen tok så over. Han beskrev hvordan han alltid har hatt Ari i ryggen, og at det fortsatt føles ut som han er der.

– Jeg hører stemmen din. Jeg ser for meg smilet ditt. Og at du står der som den beste versjonen av deg selv i mitt sinn. Du har blitt min Skybert.

Les mer: «Du elsket livet, du elsket mennesket»

Skuespiller Kåre Conradi leste en versjon av «Forkynneren» fra Bibelen, mens skuespiller Dennis Storhøy leste fra første korinterbrev, kapittel 13. Her finner man blant annet de kjente ordene:

«Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten».























































TUNG DAG: Kåre Conradi sier han sitter igjen med et enormt savn. Her med kjæresten Lene Marlin.

Oslo-biskop Kari Veiteberg tok til slutt ordet, og fortalte blant annet om hvorfor de har valgt julesanger som «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden» i bisettelsen.

– Vi gjør det sammen, og vi gjør det nesten i trass mot det mørket som omgir livet og kloden vår.

Hun viste til at det også i Ari Behns liv var et mørke. Et mørke som ble stadig sterkere det siste året.

– Utfordringene for oss som sørgende, er å holde håpet oppe. Det er tungt å bære ut en vi er glad i.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 03.01.20 kl. 12:37 Oppdatert: 03.01.20 kl. 15:40

Mer om

Flere artikler