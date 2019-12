KRONPRINS OG KONGE: Haakon og Harald under inspeksjon av forskningsskipet «Kronprins Haakon» tidligere i år. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

De kongelige tar avstand fra Dureks betingelser: – Ønsker ikke føringer på omtalen av kongehuset

Prinsesse Märtha Louises nye kjæreste ønsket avtaler før et intervju om at NRK og VG ikke skulle stille kongefamilien i et dårlig lys.

– De kongelige og Det kongelige hoff ønsker ikke at det skal legges føringer på omtalen av Kongehuset.

Det skriver kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff Guri Varpe til VG, etter at prinsesse Märtha Louises kjæreste Durek Verrett (45) og hans advokat ba om avtaler med norske medier før intervjuer i London i november.

Verretts og hans team ønsket blant annet at norsk presse forpliktet seg til å ikke svekke omdømmet hans, men trakk også inn kongefamilien:

«I tillegg ønsker vi at du bekrefter overfor oss at du ikke vil skrive eller lage noe som diskrediterer eller rakker ned på Shaman Durek, arbeidet hans, prinsesse Märtha eller kongefamilien», skriver de.

Nå varsler hoffet at man tar avstand fra den praksisen, og at det ikke er gitt råd til Verrett fra hoffets side.

– Det kongelige hoff har aldri bistått Durek Verrett på noen måte, skriver Varpe videre.

Varslet søksmål

Hverken NRK og VG, som gjorde intervjuene i anledning Verretts boklansering i Norge, godtok avtalene som ble skissert.

Verrett stilte likevel til intervjuene.

Underveis stilte VG flere spørsmål Verrett ikke ønsket å svare på, blant annet om livet før han møtte prinsesse Märtha Louise. Da VG stilt spørsmål om avtaler NRK og VG ble bedt om å gå med på i forkant av intervjuene, reiste han seg og forlot intervjuet.

I etterkant sendte advokaten hans et varsel om søksmål mot VG.

Avviser bistand

Verrett uttalte samtidig at han får «rettledning og veiledning» av kongefamilien. VG har spurt Det kongelige hoff om de eller de kongelige har bistått Verrett i håndteringen av intervjuet i London eller gitt råd før varselet om søksmål ble sendt.

– Det kongelige hoff har aldri bistått Durek Verrett på noen måte, og svaret på de andre spørsmålene er nei, svarer Varpe.

Kongefamilien gjør selv en rekke intervjuer verden rundt hvert år. Hoffet har en egen kommunikasjonsavdeling med flere ansatte som håndterer forespørsler og forbereder offentlige opptredener.

– Har hoffet eller de kongelige brukt kontrakter eller skriftlige avtaler der det angis noen forutsetninger for intervjuer?

– Til min kjennskap stiller ikke Det kongelige hoff opp skriftlige avtaler som forutsetninger for intervju, men vi stiller noen ganger krav angående etterbruk av intervju og bilder, skriver Varpe.

Etterbruken kan dreie som om en sperre mot videresalg av intervjuer og bilder, for eksempel bilder av barna i kongehuset.

VG omtaler i dag også en taushetsavtale Durek Verrett sendte sin ekskjæreste i mai, bare dager etter at forholdet til Märtha Louise ble kjent. Varpe opplyser at Det kongelige hoff ikke var involvert i denne prosessen.

HOFFET: Kommunikasjonssjef ved hoffet, Guri Varpe (bakerst). Deretter leder av det kongelige sekretariat Olav Heian-Engdal, hoffsjef Gry Mølleskog og kronprins Haakon, fotografert under åpningen av Stortinget i oktober. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Må akseptere rolle

Per Edgar Kokkvold har tidligere ledet Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg (PFU). Sistnevnte holder oppsyn med presseetikken i Norge.

– Vi kan trygt si at potensielle kilder og intervjuobjekter nå i mye større grad enn før forsøker å beskytte seg mot mediene – hjulpet av både gode og dårlige medierådgivere, sier Kokkvold til VG.

PRESSENESTER: Per Edgar Kokkvold. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– De som vil omgås mediene, må i det minste akseptere pressens fundamentale rolle. Pressen skal både informere fritt og avdekke kritikkverdige forhold. Motsetningene mellom pressen og andre makthavere er grunnleggende for at demokratiet skal kunne fungere, sier Kokkvold.

– Frie medier lever av troverdighet. Og troverdighet er avhengig av at man ikke bøyer seg og gir etter for press fra noen som vil hindre fri informasjonsformidling av det som har offentlig interesse, sier Kokkvold.

