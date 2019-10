SJEFREDAKTØR: Gard Steiro i VG. Her fotografert i 2018. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Aldri har flere lest VG - nesten 2,3 millioner digitale lesere

De nye tallene fra Mediebedriftenes landsforening er klare: Du er ikke alene om å lese VG.

For å gå rett på sak, dette viser tallene fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) :

VG er Norges største nettsted på mobil, desktop og nettbrett, med til sammen 2.282.000 daglige lesere. Det er over en million flere lesere hver dag enn Dagbladet, som har innehar andreplassen digitalt.

Om man slår sammen tallene med lesertall for papiravisen, og avregner for at en del lesere både på nett og papir, viser beregningen til MBL at 2.379.000 nordmenn leser VG hver eneste dag.

Slik beskriver sjefredaktør Gard Steiro selv tallene:

– Tallene viser at VG styrker posisjonen som nordmenns førstevalg når de skal oppdatere seg på nyheter. Vi er naturligvis fornøyde med veksten, særlig med tanke på at tallene også i forrige måling var svært høye.

Digital vekst

Målingene til MBL fungerer slik at man kombinerer en spørreundersøkelse om mediebruk med faktisk informasjon fra et panel på 2000 brukere. Derfra beregner man antallet daglige lesere. Det er blant annet tatt høyde for at en som leser VG både på desktop og mobil, bare skal regnes som én leser.

Tallene som nå presenteres er hentet inn fra juli 2018 til juni 2019, og viser hvor mange daglige lesere VG hadde i gjennomsnitt i denne perioden.

Ved forrige MBL-måling, presentert i mars i år, var VGs totale antall digitale lesere på 2.039.000. Når tallene nå viser 2.282.000, er veksten på nesten 250.000 lesere.

Også Dagbladet vokser betydelig digitalt, fra 1.032.000 daglige lesere ved forrige måling, til 1.219.000 denne gangen. Dermed går de forbi NRK på listen, siden statskanalen går tilbake i antall daglige lesere digitalt, ifølge MBLs tall.

I mars-målingen lå NRK på 1.198.000 daglige lesere digitalt. Nå er tallet 1.134.000.

Utviklingen til VG VG antall daglige lesere digitalt: Mars 2019 (tall beregnet for hele 2018): 2.039.000 Oktober 2019 (tall beregnet for juli 2018-juni 2019): 2.282.000 VG totalt antall daglige lesere med papiravisen: Mars 2019: 2.150.000 Oktober 2019: 2.379.000

Ser samme tendens

Steiro sier det alltid er usikkerhet knyttet til slike målinger, men:

– VGs egne tall viser også at vi har hatt vekst i år, så tendensen er nok riktig. Vi har flere brukere som leser flere artikler. I tillegg har både VGTV og VG+ sterk vekst i år.

– VG har vært gjennom et turbulent halvår, og det har blitt ment mye om tilliten til både VG og mediene. Hva tenker du om disse tallene i lys av dette, motbeviser de rapporter om sviktende tillit fra leserne?

– Tillit må vi gjøre oss fortjent til gjennom grundig og god journalistikk. Når VG gjør feil, beklager vi, lærer vi og utvikler oss. Det tror jeg bygger tillit over tid. Uansett er det gledelig å se at leserne fortsatt foretrekker VG.

Mens den digitale veksten er solid, faller papiropplaget videre. Daglig leser 223.400 VGs papirutgave, 9400 færre enn ved forrige måling. På lørdager er antallet daglige lesere drøyt 340.000. Aftenposten er fortsatt landets største papiravis, med totalt 354.000 daglige lesere.

– Hva tenker du om papirtallene, Steiro?

- Det er ingen overraskelse at papiropplaget faller, men VG har de siste årene hatt bedre utvikling enn prognosene tilsa. Jeg er ikke blant dem som spår papiravisens død. Vi har ingen konkrete planer om å slutte å gi ut VG på papir.

