FORANDRING: Dronning Elizabeth var iført et diadem i stedet for kongekronen under trontalen i Parlamentet mandag.

Dronning Elizabeth brøt tradisjonen og brukte lettere krone

Dronning Elizabeth brøt med en langvarig tradisjon under trontalen i Parlamentet. Hun brukte et lettere diamantdiadem i stedet for den tunge kongekronen.

Dronningen har brukt den tradisjonelle kongekronen under 64 tidligere trontaler. Men under mandagens trontale glimret kronen med sitt fravær fra dronningens hode. I stedet var kronen plassert på et bord like ved.

Den 93 år gamle monarken valgte å bruke en lettere krone, diamantdiademet, også kjent som kong Georg IVs diadem, idet hun leste opp trontalen.

Dronningen hadde sin eldste sønn og tronarving, 70 år gamle prins Charles, ved sin side.

Dronning Elizabeth har brukt diademet flere ganger tidligere.







MOR OG SØNN: Prins Charles satt ved dronningens side under trontalen.

I et dokumentarprogram fra BBC i fjor sa dronningen at kongekronen, som veier 1,3 kilo, var «meget uhåndterlig».

– Når man først tar den på seg, blir den sittende, sa dronning Elizabeth.

– Og man kan ikke se ned for å lese opp en tale. Man må holde talen opp, fordi hvis man så ned, ville nakken ha brukket og kronen falt av, sa hun.

Kongekronen er prydet med 2.868 diamanter. I tillegg er den dekorert med safirer, smaragder og hundrevis av perler.

Kongekronen ble laget til kroningen av dronningens far, Georg VI, i 1937.

Diademet ble laget til Georg IVs kroning i 1821 og har bare 1.333 diamanter.

