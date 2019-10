NOMINERT TIL SKJØNNHETSPRIS: Emilie «Voe» Nereng står på samme nominasjonsliste som blant andre Rihanna og Kendall Jenner. Foto: Line Møller/VG

«Skal vi danse»-Emilie (23) i skjønnhetskonkurranse mot superstjerner: – Helt sprøtt

Emilie «Voe» Nereng er en av 100 kvinner som er nominert i global konkurranse. Hun konkurrerer mot ingen ringere enn Kendall Jenner og Emilia Clarke.

Hvert år kåres de 100 mest vakre/kjekke ansiktene av året gjennom Instagram-kontoen TC Candler, som har 770.000 følgere, samt en halv million følgere på YouTube.

Blant de 100 kvinnene er Emilie Nereng i godt selskap. Kendall Jenner, Rihanna, Emilia Clarke, Sophie Turner, Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Emma Watson, Margot Robbie og Penélope Cruz har alle sikret seg en nominasjon. For å nevne noen store stjerner.

– Det er faktisk ganske sykt. Jeg var sånn «oi», men har ikke tenkt så mye mer over det enn det. Men det er jo skikkelig, skikkelig stas. Jeg ble bare så overrasket over hvordan de fant meg. At ansiktet mitt er der ute i verden er helt sprøtt, og noe jeg synes er utrolig koselig, sier hun etter å ha kommet seg gjennom nok en runde med «Skal vi danse».

Tredje nominasjon

Det er imidlertid ikke første gang Nerengs navn dukker opp i nevnte skjønnhetskonkurranse, hun ble også nominert i 2015 og 2016. På slutten av året blir de nominerte rangert fra 100 til én. I 2016 kom hun på tolvte plass, rett foran superstjerne Emma Watson. Emilia Clarke kom på 18. plass.

– Jeg bare «oh my god», det er helt sykt. Jeg vet ikke hvor offisiell kåringen er, eller hvem som står bak, men det er uansett skikkelig koselig at de har lagt merke til en jente fra Norge, forteller 23-åringen.

Det er ukjent hvem som står bak TC Candler og Independent Critics, som står for konkurransen, men selv skriver de følgende om seg selv på sin nettside:

«The Independent Critics er en mangfoldig gruppe på rundt 20 personer som bor ulike steder i verden, og er organisert av TC Candler, som søker bredt og lytter til de mange millioner av forslag som kommer fra publikum over de siste tiårene, og de setter sammen en liste som representerer det moderne idealet av verdensomspennende skjønnhet».

På herresiden er superstjerner som Harry Styles, Chris Hemsworth, David Beckham, Jason Momoa og Leonardo DiCaprio nominert.

I tillegg konkurrerer en rekke k-pop-stjerner om den gjeve tittelen.

Trives tilbake i rampelyset

Den tidligere toppbloggeren trakk seg unna rampelyset i en årrekke, men har i år valgt å gjøre comeback.

– Det har gått veldig bra, dette er på en helt annen måte enn tidligere. Nå har jeg valgt det selv. Jeg ble på en måte kastet inn i det da jeg var 13 år gammel, og hadde følelsen av å være overveldet i mange, mange år. Nå har jeg tatt en utdannelse, jobber med noe jeg elsket, og får være med på «Skal vi danse». Jeg føler virkelig at jeg lever drømmen, og det er jeg veldig takknemlig for at jeg kan, sier hun.

Drømmer om låvebryllup

Nereng har ikke bare levd i den såkalte «Skal vi danse»-boblen de siste ukene, i sommer kunne hun avsløre at hun var blitt fridd til av samboeren Torgeir Glomnes Johansen. Bryllupsplanlegging har det imidlertid blitt lite tid til.

– Nei, det har vært veldig mye annet som har skjedd siden den gang. Og vi har uansett lyst til å ha tid til å spare og planlegge. Men vi tenker at vi har lyst til å gifte oss innen to år, sier hun og smiler.

Selv om planleggingen ikke er i gang, har Nereng en forestilling om hvordan hun ønsker å feire den store dagen.

– Jeg har litt lyst på låvebryllup. Litt norsk låve, eller vingård i utlandet, men da må jeg bli litt rik først. Jeg bare elsker sånn rustikk stil, jeg vil ikke ha det stivt, jeg vil at folk skal slå seg løs å danse i bryllupet mitt, sier hun.

FORLOVET: Torgeir Glomnes Johansen og Emilie Nereng under Elle-festen i sommer. Foto: Trond Solberg/VG

