UTVIDET FAMILIEN: Miranda Kerr har fått sitt tredje barn, og sitt andre sammen med mannen Evan Spiegel. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Miranda Kerr og mannen Evan Spiegel ble foreldre for andre gang

Superparet bekrefter familieforøkelsen, og røper samtidig barnets navn. – Vi er overlykkelige, sier de i en uttalelse.

Nå nettopp







For drøye 17 måneder siden ble supermodellen Miranda Kerr (36) og mannen, Snapchat-gründer Evan Spiegel (29), foreldre for første gang – til sønnen Hart. Nå har de fått sitt andre barn sammen, og også denne gangen ble det en gutt.

Barnet har fått navnet Myles. Det bekrefter en talsperson for paret til People.

Sett denne? En far har funnet det ultimate trikset som får babyen til å sovne:

– Vi er overlykkelige over at Myles har kommet til verden. Vi setter også stor pris på alle lykkeønskninger og fine ord gjennom denne spesielle tiden. Vi kunne ikke vært mer glade over å kunne ønske vår skjønne sønn velkommen i familien, sier paret i en uttalelse, ifølge nettstedet.

Miranda Kerr har i tillegg sønnen Flynn (8) sammen med eksmannen Orlando Bloom (42).

les også Miranda Kerr fikk en sønn

Den australske modellen og Spiegel giftet seg i mai 2017 i en liten seremoni med venner og familie til stede og med levende musikk fra Jason Mraz og Colbie Caillat.

I mars i år, ti måneder etter at de fikk sitt første barn sammen, bekreftet en talsperson for det profilerte paret til People at de på ny ventet baby.

– Miranda, Evan, Flynn og Hart gleder seg til å ønske sitt nye familiemedlem velkommen til verden, lød det den gang.

Publisert: 16.10.19 kl. 02:34







Mer om