KOM HJEM I HELGEN: Ifølge Durek Verrett dro å prinsesse Märtha og barna på et kjapt overraskelsesbesøk til ham i USA før Norge stengte grensene. Foto: Daryl Henderson / NTB scanpix

Märtha og barna i karantene etter Durek-besøk

Prinsesse Märtha (48) og barna er alle i karantene etter at de kom hjem fra USA så sent som i helgen.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge prinsessens kjæreste Durek Verrett dro Märtha og barna på overraskelsestur for å besøke ham før Norges nye reiserestriksjoner trådte i kraft.

Durek: Märtha overrasket meg- og jeg gråt som en baby

På spørsmål om når prinsesse Märtha Louise dro fra Norge – og om dette er i tråd med myndighetenes oppfordringer til å holde seg hjemme – svarer hennes manager Carina Scheele Carlsen at prinsessen og barna reiste før karantene var iverksatt. Torsdag bestemte Helsedirektoratet at alle som kommer til Norge fra land utenfor Norden, skal rett i 14 dagers hjemmekarantene.

– Prinsessen og barna dro før karantene var iverksatt og før myndighetene sa at man ikke skulle dra til USA. De returnerte til Norge så snart de kunne og er nå i karantene og symptomfrie, sier Schelle Carlsen til VG på tekstmelding.

Utenriksministeren fredag: – Dette er ikke tiden for å reise utenlands

Verrett skrev søndag på Instagram at kjæresten dro jorden rundt for å se ham «før landet hennes stengte grensene»:

«Hun fløy bokstavelig talt jorden rundt for å se meg før landet hennes stengte grensene. Bare for å se meg før det ikke lenger er mulig, selv om det bare var for to dager. Det var de to beste dagene i meg og familiens liv. Jeg gråt som et barn da hun overrasket meg».

Norge stanset innreise for alle uten norsk statsborgerskap eller gyldig oppholdstillatelse på grunn av corona-utbruddet mandag. USA stoppet innreise for de fleste europeere fredag.

Manager Scheele Carlsen opplyser til VG på SMS at prinsesse Märtha og barna kom hjem «i helgen» og ikke ønsker å uttale seg videre om reisen.

Men Durek Verrett skriver på Instagram at han ser på reisen som en stor kjærlighetserklæring.

«Jeg vet at denne kvinnen elsker meg like høyt som jeg elsker henne. Handlinger av kjærlighet er mye større enn bare å si det».

Ifølge Durek varte besøket i bare i to dager – og Märtha og barna reiste på kort varsel, uten bagasje for å rekke å besøke ham før reise ble umulig på grunn av reiserestriksjonene.

– Tenk å gjøre noe så uventet. Som å dra rett til flyplassen med barna dine, ingen bagasje eller noe – og bare hoppe på et fly for å se den du elsker. Tribe, det kaller jeg kjærlighet.

I USA er over 3400 personer smittet av coronaviruset, mens 57 mennesker er bekreftet døde. I Norge er over 1250 smittet, mens tre personer har mistet livet.

Publisert: 16.03.20 kl. 14:25 Oppdatert: 16.03.20 kl. 14:36

