Ellen DeGeneres: Støttes av kona

Talkshow-stjernen Ellen DeGeneres (62) har hatt tøffe uker på jobben, men får nå støtte på hjemmebane.

Det skriver USA Today.

Etter rapporter om rasisme, trusler og et usunt arbeidsmiljø blant dem som jobber med «The Ellen DeGeneres Show» satte hennes arbeidsgiver, Warner Brothers, i gang en intern gransking som ifølge USA Today bekrefter at det har vært en grad av usunne arbeidsforhold på settet.

Det fikk DeGeneres’ kone, skuespilleren Portia de Rossi (47), til å poste en støtteerklæring på Instagram. «Jeg står med Ellen», skriver hun der.

Også Katy Perry ga sin støtte til talkshow-stjernen mandag kveld.

«Jeg kan ikke snakke for andres opplevelser utenom mine egne, men jeg vil gjerne gjøre kjent at jeg kun har hatt positive opplevelser fra mine besøk hos Ellen, skriver Perry på Twitter.

I uttalelsen til USA Today bekrefter Warner Brothers funn i arbeidsmiljøet til showet som ikke er ønskelige.

«Ikke alle påstandene ble bekreftet, men vi er skuffet over at de primære funnene i granskingen indikerer mangler knyttet til showets daglige ledelse, sier produksjonsselskapet i uttalelsen.

Ifølge amerikanske medier skal det være snakk om både rasisme, trusler og unødig seksuell oppmerksomhet.

Ellen DeGeneres har tidligere beklaget påstandene om usunne arbeidsforhold i en epost til sine ansatte. Det skal i hovedsak ikke være mot henne at anklagene er stilt, men blant andre «Alle elsker Raymond»-stjernen Brad Garrett har uttalt at «alle vet» at det foregår ting på settet til «The Ellen DeGeneres Show» som ikke tåler dagens lys.

Ellen DeGeneres selv sa i sin beklagelse at «The Ellen DeGeneres Show» skulle være et lykkelig sted fra dag én.

– Ingen skulle noen gang heve stemmene sine, og alle skulle bli behandlet med respekt. Åpenbart ble det ikke sånn, og jeg er skuffet over å høre at det ikke har vært sånn. Og det er jeg lei meg for. Alle som kjenner meg, vet at det er det motsatte av hva jeg tror på og hva jeg håpet på for vår program, skrev hun i eposten til sine ansatte.

