WSJ: Enighet om avtale i Weinstein-saken

Filmprodusenten Harvey Weinstein, kvinner som har saksøkt ham for seksuell trakassering, statsadvokaten i New York og tidligere samarbeidspartnere skal ha blitt enige om en økonomisk avtale, skriver Wall Street Journal.

Avtalen skal være på 44 millioner dollar, eller rundt 387,2 millioner norske kroner, skriver avisen, som hevder de har opplysningene fra kilder som kjenner saken.

Avtalen kommer ifølge dem som et resultat av mekling som begynte i fjor, med mål om å få til et globalt forlik i alle de sivile søksmålene mot Weinstein og hans tidligere samarbeidspartnere.

Avtalen påvirker ikke de kriminelle anklagene mot Weinstein, om voldtekt og andre seksuelle overgrep. Weinstein har erklært seg ikke skyldig, og rettssaken skal etter planen starte i september.

Av den totale summen skal rundt 30 millioner dollar, eller rundt 264 millioner norske kroner, gå til saksøkerne, som både inkluderer ofre for påstått trakassering, tidligere ansatte og samarbeidspartnere, skriver Wall Street Journal.

En stor del av summen skal gå til å betale advokatutgifter til tidligere Weinstein-samarbeidspartnere som er blitt beskyldt for å legge til rette for eller ikke stanse Weinsteins oppførsel. Ifølge Marketwatch skal også kreditorer få igjen penger etter at The Weinstein Company gikk konkurs i fjor. Pengene tas blant annet fra forsikringsordninger som finnes konkursboet etter Weinsteins filmstudio.

– For første gang, fra og med i går, har vi nå en økonomisk avtale som støttes av saksøkerne, statsadvokatens kontor, de tiltalte og alle forsikringsselskapene, sier advokat Adam Harris til dommer Mary Walrath i skifteretten i Wilmington i Delaware.

Haris representerer Harvey Weinsteins bror Bob Weinstein, som også er medgrunnlegger av The Weinstein Company.

Hverken en talsperson for Harvey Weinstein eller en talsperson for statsadvokaten i New York har ønsket å kommentere saken overfor Wall Street Journal.

Det var New York Times som 5. oktober 2017 slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep som film-mogulen skal ha begått siden 1990. Over hundre kvinner har siden stått frem og fortalt at de er blitt forulempet av Hollywood-giganten.

Påtalemyndigheten på Manhattan droppet i oktober i fjor deler av saken mot Weinstein.

