SPEKTAKULÆR VEI: Scener til den nye James Bond-filmen «Bond 25» kan bli spilt inn ved Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Scener til den nye Bond-filmen kan bli spilt inn ved Atlanterhavsveien

Et helikopterselskap har søkt om å stenge luftrommet over Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal for å filme til den nye James Bond-filmen «Bond 25».

NTB

Helikopterselskapet Nord Helikopter har sendt en søknad til Luftfartstilsynet om å stenge av luftrommet over veistrekket på Nordmøre fra 5. til 14. juni for filminnspilling.

– Filmen er James Bond, og det har stor betydning for det lokale næringslivet både på kort og lang sikt, i tillegg til reklameverdien dette har for Norge og Møre som turistdestinasjon, skrivet selskapet i søknaden som NRK har fått innsyn i.

Filmen «Bond 25» med Daniel Craig i hovedrollen har fått tildelt 47 millioner kroner i incentivtilskudd for innspilling i Norge. Tildelingen er den største siden incentivordningen ble innført i 2015.

Filmen skal ifølge nettstedet IMDb ha premiere i april 2020 og er den 25. i rekken om den britiske agenten.

Nord Helikopter har søkt om å bruke inntil to helikoptre over området, ett med kamerautstyr og ett til å flytte folk og utstyr og til bruk som «backup».

– Jeg kan bekrefte at vi har søkt om tillatelse til å sperre av området, sier Øystein Skovro i Nord Helikopter.

Ifølge NRK vil det også trolig bli filminnspilling i Rauma i Romsdalen.

I mars og april ble det spilt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus.

Publisert: 13.05.19 kl. 20:42