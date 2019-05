FOLKFAVORITT: KEiiNO fikk flest publikumsstemmer i Eurovision-finalen. Foto: RONEN ZVULUN / X90084

KEiiNO vant folket – fikk flest publikumsstemmer

Selv om det ble en femteplass for KEiiNO i Eurovision-finalen, fikk ingen flere publikumsstemmer enn den norske gruppen.

Totalt fikk KEiiNO 291 poeng fra publikum. Den høyeste poengscoren i årets Eurovision-finale.

– Vi føler at vi vant Europa! Vi lager ikke musikk for anmeldere, så å se at vår kombinasjon av joik og fengende pop treffer så bredt er en ubeskrivelig god følelse, sier Tom Hugo rett inn fra greenroom.

KEiiNO fikk terningkast tre av VG, og ble slaktet i Sverige.

– Nå gleder vi oss til å spille konserter i hele Norge og i hele Europa. Flere låter kommer, fortsetter han.

– Det er veldig rørende å se at folk har trodd på budskapet vårt og at vi klarte å innfri for alle der hjemme rundt i Europa. Vi hadde ett mål og det var å vinne folket – det klarte vi! Vi vant Europa, sier Alexandra Rotan.

Nærmest var vinneren Nederland, som fikk med seg 261 poeng fra publikumsstemmene.

Med hele 231 poeng fra de 41 juryene, vant Duncan Laurence med sangen Arcade 27 poeng foran Italia.

KEiiNO endte med 338 poeng, etter kun 47 poeng fra de 41 juryene. Publikumsstemmene var nok til at KEiiNO hoppet fra 15.- til 5. plass.

Sverige ledet etter jurystemmene med 239 poeng, men med kun 93 poeng fra publikum endte Sverige på en sjetteplass – seks poeng bak Norge.

Publisert: 19.05.19 kl. 01:23 Oppdatert: 19.05.19 kl. 01:38