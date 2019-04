UT MOT JOURNALIST: Justin Bieber ser ikke på utspillene til Laura Ingraham med snille øyne. Foto: ROBYN BECK / AFP

Justin Bieber krever Fox News-journalist sparket

Laura Ingraham (55) har fått kjørt seg i sosiale medier etter at hun latterliggjorde den avdøde rapperen Nipsey Hussle på TV.

Stjernene var ikke nådig mot Laura Ingraham etter at hun kort tid etter Nipsey Hussles minnestund lo av ham under et program på Fox News .

Hun spilte av deler av låten «FDT» (Fuck Donald Trump) fra 2016 hvor Hussle var medvirkende artist.

– Refrenget går om igjen og om igjen. Er det relatert til tidenes laveste arbeidsledighet for afroamerikanere, noensinne, spør hun og bryter ut i latter:

Innslaget har ikke gått hus forbi i underholdningsverdenen. Flere rappere ba om boikott av kanalen, inkludert Snoop Dogg, The Game og T.I.

– Hverken Nips’ dødsfall eller arv skal bli tatt lett på og det kommer til å være konsekvenser for mangelen på respekt nå og i fremtiden så lenge jeg har en stemme, skrev The Game på Instagram.

Nå har også Justin Bieber (25) kommet på banen. Han kaller Ingrahams oppførsel for motbydelig, og spør hvordan hun våger å le av en avdød person, uavhengig av hvem det er.

– Å sverte noen som har vært en grunnpilar i samfunnet og var god mot folk? Tenkte du ikke på familien som akkurat mistet sin kjære og som nå ser deg på nasjonalt TV? Det er absurd, og du burde bli sparket punktum, skriver artisten.

Flere kjente personer har uttrykt enighet med Bieber i kommentarfeltet, blant annet Meek Mills, Machine Gun Kelly Ty Dolla $ign.

Nipsey Hussle ble i slutten av mars skutt og drept utenfor sin egen klesbutikk i Los Angeles. Han ble 33 år gammel.

Publisert: 19.04.19 kl. 08:39