Beau Taplin ut mot «Annijor» – ønsker å ta rettslige skritt

– Jeg føler meg frustrert, irritert, såret og lurt, sier den australske poeten som beskylder blogger Anniken Jørgensen for plagiat.

Langfredag publiserte poet Beau Taplin (30) et Instagram-innlegg hvor han delte frustrasjon over plagiatsaken mot influenser Anniken « Annijor » Jørgensen (22).

Jørgensen ble i mars beskyldt for plagiat med boken sin «Bare en natt til», som kom ut i høst i fjor.

– Jeg føler meg frustrert, irritert, såret og lurt – men jeg er også svært takknemlig for alle som har vist meg støtte og anerkjent denne situasjonen for hva det er, sier Beau Taplin til VG.

Under tittelen «Forelskelsen» skrev Anniken Jørgensen (22) følgende i sin bok:

«There are a few things in life so beautiful they hurt: swimming in the ocean while it rains, the first sip of a glas of redwine, street lights in an empty car in the middle of the night, bars after 2 AM, all the things we yet know – and that I am falling for you.»

Passasjen ble signert med «Me», men baserer seg på den australske poeten Beau Taplin, som tidligere har skrevet dette:

«There are a few things in life so beautiful they hurt: swimming in the ocean while it rains, reading alone in empty libraries, the sea of stars that appear when you’re miles away from the neon lights of the city, bars after 2am, walking in the wilderness, all the phases of the moon, the things we do not know about the universe, and you.»

«Frustrasjonen har vokst»

– Jeg har sittet på dette en måned nå. Vanligvis når det går litt tid, forventer man at følelsene roer seg ned – men det har de ikke. På grunn av svarene til den andre parten, har frustrasjonen bare vokst, sier Taplin.

«Og mens jeg aldri hadde forventet å føle det så sterkt som dette – tanken på at det er der ute i noen andres bok, signert med «meg», gir meg en dårlig følelse i magen», skriver poeten på Instagram.

Beau Taplin, som har over 600.000 følgere på Instagram, forteller til VG at han ønsker å ta rettslige skritt.

– Annijors skuffende svar er én ting, men etter å ha lest forleggerens kommentar i deres avis, som anklager meg for utpressing – ønsker jeg i hvert fall å gå videre, sier han.

Han legger til at han «får se», ettersom det vil være dyrt og komplisert å kjøre en internasjonal plagiatsak.

Ønsket uspesifisert sum

Alexander Elgurén i Panta Forlag presiserer i en e-post til VG påskeaften at han ikke har kalt det for et utpressingsforsøk, men at «slike trusler kan anses for å være på kanten av et utpressingsforsøk».

– Saken ser litt mer nyansert ut for oss, skriver han.

Videre skriver han at dersom Beau Taplin kommer med et «velbegrunnet juridisk krav forankret i norske og internasjonale opphavsrettighetsregler, så tar vi stilling til et slikt krav når det kommer.»

Elgurén viser ellers til det svaret han ga til VG i slutten av mars:

– Vår oppgave nå er å ivareta forfatteren vår. Det juridiske spørsmålet først: Vi har lest meldingene som vedkommende har sendt Anniken de siste dagene (i slutten av mars red.anm.). Vedkommende ber om at Anniken skal betale en uspesifisert sum penger direkte til han personlig for påstått krenkelse av tredjeparts rettigheter, under trusselen av at han vil få VG på saken om hun ikke gir etter for hans krav og betaler. Slike trusler kan anses for å være på kanten av et utpressingsforsøk.

Han uttalte også at virkeligheten i 2019 «er slik at det krever skjerpede sjekkpunkter for alle som driver med publisering, også oss.»

Advokaten ber om rettslig begrunnelse

Tony A. Vangen, Anniken Jørgensens advokat, sier til VG at han har skrevet en e-post til Taplin, der han ber poeten om å fremsette et rettslig begrunnet krav og sende det til ham direkte.

– Det er jo veldig spesielt at han tar direkte kontakt med Anniken og krever henne for penger, et uspesifisert beløp, som han heller ikke gir direkte grunnlag for å kreve – utover å hevde at dette er plagiat, sier Vangen.

Først når advokaten har mottatt et slikt formelt krav, vil han og Jørgensen ta stilling til det.

– Vi må gjøre en vurdering ut ifra det han krever. Det er ikke gitt at dette er plagiat. Uansett har Anniken omarbeidet teksten. Taplins navn sto ikke oppført på Instagram, der hun fant det, så det er mye juridisk å ta tak i her. Jeg tror det hele er litt misforstått, sier Vangen.

– Så du har ikke fått noen direkte henvendelse fra Taplin?

– Jeg fikk en e-post tilbake der han sa at jeg burde skamme meg, for at vi ikke bare betalte. Men etter det har jeg ikke hørt noe, svarer advokaten.

Tilbød å fjerne teksten

VG har vært i kontakt med Anniken Jørgensen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Jørgensen har tidligere rettet hard kritikk mot VG i et innlegg på bloggen sin. I samme innlegg erkjenner 22-åringen at ett av sitatene i boken delvis er fra Taplin, men at hun ikke visste hvor diktet kom fra.

«Som dere ser er quoten (sitatet, journ.anm.) jeg har skrevet i boken min veldig inspirert av hans ord. Problemet var bare det at denne «quoten» har jeg helt sikkert funnet på noens bilde på Instagram, uten navn. Dere vet. Slike ting som florerer rundt,» skriver Jørgensen.

Jørgensen skriver videre at hun tilbød Taplin å fjerne teksten fra boken, eller skrive hvem teksten var inspirert av. Dette er noe Taplin ikke skal ha ønsket, ifølge bloggeren.

