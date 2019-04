UNDER SAMME «TAK»: Morten Hegseth, Vegard Harm, Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa er alle tilknyttet Anti Brandpeople. Det er også programleder Stian Blipp. Foto: TV 2

Disse fire «Senkveld»-gjestene er alle tilknyttet Stian Blipps eget selskap

TV 2-profilen hadde fire gjester fra eget selskap i sofaen uten at kanalen opplyste om at programlederen er medeier og styremedlem i selskapet.

Nå nettopp







«Senkveld»-programleder Stian Blipp (29) er medeier og styremedlem i Anti Brandpeople, et selskap som jobber med å bygge opp personer som merkevare. I fredagens program hadde Blipp og medprogramleder Helene Olafsen (29) besøk av Morten Hegseth (33), Vegard Harm (23), Yosef Wolde-Mariam (41) og Tshawe Baqwa (39), som alle er i stallen til Anti Brandpeople . Dette uten at seerne ble opplyst om Blipps rolle i selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

– Stian har ikke noe ansvar for booking av gjestene, men jeg ser at vi burde ha opplyst om bindingene når fire av gjestene har en forbindelse til et selskap som Blipp har en binding til, sier sjef for innholdsstrategi i TV 2 , Jarle Nakken, til avisen.

Husker du denne? Helene Olafsen var redd hun skulle knekke under premieren av «Senkveld»:

Anti Brandpeople har, ifølge egne hjemmesider, 35 musikere, programledere, skuespillere og influensere i stallen. Selskapet hadde, ifølge DN.no, 39 millioner kroner i omsetning i 2017 og et resultat før skatt på 4,7 millioner kroner.

Det er produksjonsselskapet The Oslo Company som produserer Senkveld for TV 2. Gjestene inviteres av redaksjonsledelsen, og godkjennes av kanalen.

– Stian har ikke noe ansvar for booking av gjestene, men jeg ser at vi burde ha opplyst om bindingene når fire av gjestene har en forbindelse til et selskap som Blipp har en binding til, erkjenner Nakken.

SAMARBEIDER: Helene Olafsen og Stian Blipp leder TV 2-programmet «Senkveld». Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Stian Blipp, som er inne i sin andre sesong som «Senkveld»-programleder, har også tidligere hatt gjester fra eget selskap. I 2017, da han hadde «Stian Blipp show» var blogger Sophie Elise Isachsen, artist og NRK-programleder Atle Pettersen og VG-Panelets egen profil Vegard Harm tilknyttet merkevareselskapet samtidig som de gjestet Blipps program.

Programlederens manager og partner i Anti Brandpeople, Marte Schei, skriver i en e-post til DN.no at det er kanalen som har det redaksjonelle ansvaret for programmet.

– Anti Brandpeople har ingen kobling til produksjonsselskapet eller til TV 2 hva gjelder valg av gjester. Anti Brandpeople fungerer kun som Stian Blipp sitt management, skriver hun.

VG har mandag forsøkt å komme i kontakt med Stian Blipp, uten å lykkes.

Publisert: 29.04.19 kl. 18:44