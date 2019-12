EKSER: Shiva Safai og Mohamed Hadid på et arrangement i West Hollywood i mai 2018. Foto: ZZ/ Gotpap / Starmax

Brudd for Mohamed Hadid (71) og norske Shiva Safai (39)

Forrige uke bekreftet Shiva Safai fra Bærum at det var slutt mellom henne og faren til Bella og Gigi Hadid, Mohamed Hadid.

Nå nettopp

Kjendisnyhetsnettstedet TMZ siterer anonyme kilder nær paret på at bakgrunnen for bruddet angivelig er at Safai ønsket seg barn mens Hadid var fornøyd med å være far til fem.

Safai er en kjent sosietetskvinne i Hollywood, forretningskvinne og modell, men vokste opp i Bærum i Norge etter å ha kommet dit fra Iran.

les også David Foster (68) gifter seg med Katharine McPhee (34)

Hadid har slått seg opp på eiendomsutvikling, men er også kjent for å være faren til modellene Bella og Gigi Hadid som han har med den nederlandske eksmodellen Yolanda Hadid. Deres sønn Anwar jobber også som modell. Mohamed har også to døtre med sin første kone Mary Butler, Alana og Marielle.

Safai og Hadid skal ha vært et par siden 2012. I 2014 forlovet de seg etter at han fridde til henne på en ferie til Bali.

les også «Hollywood»-fruen Yolanda viser frem ny kjæreste

Shiva har medvirket i realityseriene «The Real Housewives of Beverly Hills» og «Second Wives Club».

RØD LØPER: Shiva Safai og Niels Houweling på American Music Awards 24. november. Foto: Jennifer Graylock / EMPICS Entertainment

Ifølge TMZ skal paret ha gått hver til sitt allerede for rundt et år siden, men det var først 24. november Safai gikk offentlig ut med sin nye kjæreste, Niels Houweling, en nederlandsk DJ og musikkprodusent. De ankom den røde løperen på American Music Awards sammen. På Instagram noen dager senere, delte hun et bilde av at hun kysser ham på kinnet.

Ifølge kanadiske Entertaiment Tonight har Hadids selskap 901 Strada nylig begjært seg konkurs etter bråk knyttet til et stort byggeprosjekt i Beverly Hills.

Publisert: 09.12.19 kl. 19:39

Mer om