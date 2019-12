GIFTET SEG: Vibecke Garnaas og mannen Arne vurderte kirkebryllup, men valgte til slutt heller denne løsningen i solfylte Florida. Foto: Privat

Her gifter «Farmen»-Vibecke seg med mannen på en golfbane i Florida

MOSS (VG) Vibecke Garnaas ble «oppdaget» av mannen Arne da hun deltok i TVNorge-programmet «Ungkaren» i 2003. 14 år senere føler hun seg nesten nyforelsket.

Den store finaleuka i «Farmen» er i full gang, og førstkommende søndag blir det klart hvem som tar seg helt til topps i realityprogrammet.

Én av dem som fortsatt er med i den kampen er Vibecke Garnaas (44). Garnaas er bosatt i Moss sammen med ektemannen Arne Ingvaldsen og barna Ella Marie (12) og Malene (14).

– Nå har jeg jo sett Vibecke på TV før, så helt nytt er dette ikke. Men det er fortsatt fascinerende, jeg synes hun gjør en god figur i «Farmen», sier mannen Arne til VG når vi møter paret i deres egne omgivelser hjemme i Østfold.

«Farmen» er nemlig ikke det eneste realityprogrammet Garnaas har deltatt i. I 2010 var hun å se i «Jakten på den 6. sans» på TVNorge, og enda tidligere, i 2003, jaktet hun Max Marius Almaas’ hjerte i «Ungkaren» på samme kanal.

«Ungkaren» var også det som gjorde at hun ble «oppdaget» av sin nåværende ektemann.

– Jeg fulgte ikke slavisk med på «Ungkaren», men hadde fått med meg at hun var med. En kamerat av meg hadde truffet Vibecke og vennegjengen hennes litt tidligere, og én dag havnet vi på samme vorspiel og kom veldig godt overens, forteller Arne Ingvaldsen.

Den gode tonen mellom dem gjorde at de to flere ganger havnet i kinosalen sammen. Og etter en stund følte «Farmen»-Vibecke at hun var nødt til å ta grep.

– Det var på nyttårsaften, og jeg hadde fått en slags trussel fra en venninne, som sa noe sånt som at «hvis du ikke setter igang snart, så tar jeg ham». Jeg tror jeg trengte det sparket i leggen, erkjenner 44-åringen med et smil.

To år senere giftet Vibecke og Arne seg på en golfbane i Florida, USA - på bakgrunn av begges interesse for nettopp golf.

FØLELSESLADET GJENSYN: Vibecke Garnaas savnet mannen Arne inne på «Farmen»-gården, og reagerte med tårer da hun fikk se ham igjen. Foto: Trond Solberg

– He he, vi er ikke så tradisjonelle der, heller. Vi giftet oss på utslagsstedet på hull nummer ti. Det var spesielt. Vi vurderte kirkebryllup, men begynte etter hvert å fundere på om vi skulle gjøre det på en helt annen måte. Og da ble det en tre uker lang, fin tur til Florida - der vi tok både bryllupet og bryllupsreisen, sier de.

For Vibecke var det langt fra lett å være så lenge borte fra familien mens «Farmen» pågikk.

– Jeg tenkte på Arne hver eneste dag. Én dag sa jeg til Mathias (Scott Pascual, «Farmen»-deltager) at jeg jo savner barna mine - men at jeg savner mannen min enda mer. Det er tross alt han jeg har skapt disse barna med. Jeg fikk en slags ny kjærlighetsfølelse.

– På hvilken måte?

– Vi har vært gift i 14 år, og det var spesielt å føle seg nyforelsket igjen. Jeg fikk sommerfugler i magen ved å tenke på ham. Det var veldig fint, forteller hun.

LANG PAUSE: Vibecke reiste fra ektemannen Arne og barna Malene og Ella Marie for å delta i «Farmen». Foto: Privat

Den beskrivelsen kjenner også Ingvaldsen seg igjen i.

– Når man går og tråkker oppå hverandre hver eneste dag er det kanskje sunt å ha en pause innimellom. Uten at vi skal gjøre det til en vane, ha ha. Jeg kjente litt på det samme. Nyforelsket er vel kanskje å ta litt hardt i, men man får litt ekstra sommerfugler i magen.

SJEKKE-TV: Max Marius Almaas hadde rollen som «Ungkaren» på TVNorge i 2003. Én av jentene som prøvde seg på ham var Vibecke Garnaas (øverst til høyre). Foto: Knut Erik Knudsen

– Hvordan vil dere beskrive det første møtet mellom dere etter «Farmen»?

– Det var tårer fra begge og veldig emosjonelt! Jeg mener å huske at vi spiste sushi og tok oss et par øl den dagen. Det var koselig. Det var godt å få henne hjem igjen.

– Jeg føler «Farmen» har ført til en styrket relasjon mellom meg og Arne. Og jentene mine. Det i seg selv er en seier, tilføyer Vibecke.

Det er imidlertid ikke en selvfølge at 44-åringen holdt ut så lenge på gården i Kragerø som hun gjorde. Til VG avslører hun nemlig at hun var svært nær ved å trekke seg da hun var storbonde for ikke mange ukene siden.

MINNERIK DAG: «Farmen»-Vibecke og ektemannen Arne Ingvaldsen hadde litt over 20 gjester i USA-bryllupet, som fant sted i 2005. Foto: Privat

På et tidspunkt var hun nemlig «veldig, veldig lei» av reality-bobla.

– Det dukket opp en form for baksnakking som såret meg veldig. Jeg spurte meg selv om hvorfor jeg skulle være der og ha det vondt hvis jeg kan være hjemme og føle meg elsket.

Til produksjonen sa Vibecke at hun skulle sove på det, og at hvis hun følte det samme dagen etter - da ville hun vurdere å dra hjem.

GODT FORHOLD: Mathias Scott Pascual og Vibecke Garnaas ble svært gode venner inne på «Farmen»-gården. Det er de fortsatt. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg var så sliten følelsesmessig, både fysisk og psykisk, at jeg der og da tenkte «nå orker jeg ikke mer». Men jeg sov på det, hadde en god samtale etterpå - og ble værende.

Hun takker produksjonen for at hun til slutt valgte å bli værende.

Til VG har «Farmen»-deltageren tidligere fortalt at hun er spirituell, og at hun har følgesvennen «Zarius» ved sin side i dagliglivet.

– Hva tenkte du første gang du hørt om «Zarius», Arne?

– Det var vel i 2008 eller noe, og vi hadde egentlig ikke snakket så mye om disse tingene før. Jeg tenker bare at folk er forskjellige, og at andre kan ha egenskaper som jeg ikke har. Jeg er åpen jeg for at Vibecke og andre ser og føler ting som ikke jeg gjør.

– Der må jeg få skryte av mannen min, for det er ikke hvem som helst som ville synes at det er ok, skyter kona inn.

Hun har fått mange støttende tilbakemeldinger i forbindelse med «Farmen», men medgir at det er spesielt én negativ melding hun har bitt seg merke i.

– Jeg orker egentlig ikke bruke energi på negative meldinger, men det var én melding som kom på datteren min sin mobil. Og da kjente jeg på at det er feil person å tulle med. Jeg er ressurssterk, og hvis jeg vil kan jeg gå rettens vei.

– Hva sto i den meldingen?

– Jeg husker ikke helt, men det var noe dritt og noen banneord og slikt. Det var tullete. Selv takler jeg sånt, men jeg kjente på en sårbarhet overfor familien. Med én gang mann og barn blir involvert kjenner man litt på det, sier «Farmen»-deltageren til VG.

