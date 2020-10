HUMOR: Adele var vert for Saturday Night Live. Foto: SATURDAY NIGHT LIVE

Adele fleipet om vekttap: − Vet jeg ser annerledes ut siden sist

Den britiske popstjernen (32) spøkte med sitt eget vektreduksjon da hun gjorde «comeback» i offentligheten.

Nå nettopp

Det har gått fem år siden den britiske verdensstjernen ga ut et album, og tre år siden hun sist dukket opp på amerikansk TV - under utdelingen av Grammy Awards, skriver BBC.

Lørdag gjorde hun sin første offentlige opptreden som vert for det populære underholdningsprogrammet Saturday Night Live.

Der sparte hun ikke på kruttet og fleipet blant annet om vektreduksjonen som MinMote omtalte i starten av 2020.

– Jeg vet at jeg ser veldig, veldig annerledes ut siden sist du så meg, sa 32-åringen mens hun gikk på scenen, ifølge BBC.

Videre fleipet hun med at coronarestriksjoner gjorde at hun måtte reise lett.

– På grunn av alle corona-restriksjonene, så måtte jeg reise lett og jeg kunne bare ta med meg halvparten, spøkte hun.

– Og dette er den halvdelen jeg valgte, la hun til.

Husker du da Adele fikk uventet besøk på scenen?

Den britiske sangeren deltok også i en sketsj som parodierte realityshowet «The Bachelor». Der spilte Adkins en kvinnelig deltaker som var på jakt etter en date.

– Jeg er her fordi jeg har hatt mye hjertesorg i livet mitt, først som 19-åring og deretter 21, og kanskje enda mer kjent, som 25-åring, sa hun og refererte til titlene på sin første tre album.

Hun måtte skuffe fansen med å si at hennes fjerde album ennå ikke er klart.

Det var i april 2019 at nyheten om at popstjernen og ektemannen Simon Konecki (46) hadde gått hver til sitt ble kjent. Adkins og Konecki har en åtte år gammel sønn sammen.

Adele er kjent for å holde en lav profil i offentligheten. Derfor kom det som en stor overraskelse for mange fans da hun i februar la ut et bilde på Instagram.

«Ugjenkjennelig» var blant ordene som ble brukt og flere siktet til stjernens vektreduksjon etter skilsmissen.

På bildet, som er tatt utenfor stjernens hus i L.A., er Adele er iført en kort, svart kjole med puffermer og håret er utslått. Kjolen er fra det Amsterdam-baserte merket Elzinga, og koster i overkant av 6300 norske kroner.

Publisert: 25.10.20 kl. 11:38

Les også