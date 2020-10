LETTET: Toni Natalie var kjæreste med dømte Keith Raniere i ni år. Her i møte med pressen etter torsdagens rettsmøte i Brooklyn. Foto: KENA BETANCUR / AFP

Sektlederens ekskjæreste: − Nå er djevelen bundet

Toni Natalie (59) er fornøyd med at NXIVM-grunnlegger og selverklært guru Keith Raniere (60) må sone resten av livet i fengsel.

Nå nettopp

Tirsdag, to år etter pågripelsen – og et drøyt år etter at han ble dømt skyldig i blant annet sex-slaveri, fikk Keith Raniere forkynt straffutmålingen i den føderale retten i Brooklyn, New York.

Straffen lyder på 120 års fengsel.

Oppdatert? Her er USAs mest kontroversielle kult

Blant de 15 kvinnene som møtte opp i retten siste dag og skildret brutale overgrep, var Toni Natalie. Hun var kjæreste med Raniere fra 1991 til 1999. Natlie er svært lettet over at den tidligere spirituelle lederen nå får straffen.

– Til alle de modige ofrene som sto frem, og som snakket ut, vi klarte det, sier hun til Fox News.

– Dette skulle skjedd for mange år siden. Men nå er djevelen bundet for alltid, sier hun.

Hun gjentar samme uttalelse på Twitter:

Natalie ga i fjor ut bok om sin tid med Raniere og erfaringen med NXIVM. Den såkalte selvhjelpsorganisasjonen har hatt base i Albany County i staten New York. NXIVM ble grunnlagt i 1998 av nettopp Keith Raniere, altså mot slutten av forholdet mellom Raniere og Natalie.

les også Milliardærarving dømt til fengsel i sexkult-opprullingen

Natalie har kjempet mot Raniere i retten i mange år, lenge før han i 2018 ble pågrepet og varetektsfengslet i den omfattende opprullingen av saken.

59-åringen har hevdet at hun ble voldtatt og svindlet. Hun bidrar også i HBO-dokumentaren «The Vow», om den kontroversielle driften.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SEX-KULTLEDER: Keith Raniere (60) er grunnlegger av NXIVM, som har holdt unge kvinner som sexslaver. Foto: Keith Raniere Conversations / YouTube

Natalie ble presentert for Raniere av sin daværende ektemann, men endte opp med å bli sjarmert av «guruen». Hun ble skilt og innledet et forhold til Raniere.

Et annet kjent medlem av NXIVM er 29 år gamle India Oxenberg. Hun er datter av «Dynasty»-skuespilleren Catherine Oxenberg (59), som spilte rollen som Amanda Carrington i den populære åttitallsserien.

29-åringen er offer i saken. Hun var til stede da Raniere fikk straffen opplest. Hun vitnet om grovt misbruk.

– Du er en overgriper, og du voldtok meg, uttalte 29-åringen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OFFER: India Oxenberg utenfor Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Etter at det ble kjent at dommen lyder på 120 år bak murene, uttrykker Oxenberg sin glede overfor Vanity Fair. Hun forteller hvordan hun startet vitnemålet med å se på dommeren, men at hun etterpå stirret Raniere rett inn i øynene.

– Det føltes veldig godt. Selv om han ikke kunne føle noe av det jeg fortalte, så visste jeg at jeg ikke var redd, forklarer hun.

Nå er hun sliten, men lettet.

– Jeg har fred. For å være ærlig så har jeg nå hatt min første natt der jeg ikke har sovet og vært engstelig for å være alene. Det er stort for meg. Jeg kan endelig gi slipp, sier hun dagen etter høringen.

Også moren, Catherine Oxenberg, er fornøyd.

– Verden er et tryggere sted nå. Det er tragisk hvordan han utnyttet og forgrep seg på min kjære datter og utallige andre, sier hun til People.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

RANIERE-STØTTESPILLER: Nicki Clyne uten retten i New York tirsdag. Foto: Frank Franklin II / AP

Samtidig som Raniere ble pågrepet i 2018, ble også TV-stjernen Allison Mack (37) arrestert. Skuespilleren, kjent fra «Smallville», har senere innrømmet skyld i tiltalen, som går ut på å ha manipulert unge kvinner til å bli sexslaver.

Mack giftet seg med den kanadiske skuespilleren Nicki Clyne (37) i 2017. Mens Mack må sitte i varetekt hjemme, med elektronisk fotlenke, møtte kona opp i retten tirsdag.

37-åringen, kjent fra TV-serien «Battlestar Galactica», kom sammen med et par andre kvinner som mener Raniere er urettferdig behandlet, og at han er uskyldig dømt.

Det er ennå ikke bestemt når Mack får sin straffutmåling opplest.

Flere nyheter på VGTV:

Publisert: 29.10.20 kl. 04:17

Les også

Mer om USA Dokumentarfilm