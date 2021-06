Foto: KEVIN WINTER / The Recording Academy

Brukte 1,6 millioner dollar på nytt smil

Den amerikanske rapperen Post Malone har fått seg et nytt smil som skiller seg fra de fleste. Prislapp: 1,6 millioner dollar.

Av Anne Bjørg Vaa

Publisert: Nå nettopp

Nylig la tannlegen til artisten ut en post på Instagram der han avslørte at 25-åringen hadde fått seg et millionglis. På bildet ser man at hjørnetennene til Post Malone er erstattet med diamanter, som ifølge tannlegen er 12 karat.

I tillegg har han satt på skallfasetter i porselen, også kalt «veneers».

Sløste bort deler av diamant

Det skal ha tatt rundt halvannet år for å finne ut hvordan man skulle lage diamant-tennene, forteller tannlegen, Dr. Thomas Connelly, til magasinet Rolling Stone.

– Det er veldig vanskelig å lage hull i diamanter uten å ødelegge dem, fortalte Connelly.

Ifølge magasinet sa han at deler av diamanten ble sløst bort da de skulle skjære ut delene som ble hjørnetenner.

– Man kunne fått tre eller fire diamanter ut av diamanten vi skar i, vi måtte sløse litt for å få den formen vi ville på de, sier han.

Tror Post Malone har startet ny trend

Dr. Thomas Connelly har ifølge Billboard fikset på tennene til flere kjendiser tidligere, blant annet DaBaby og trommisen Travis Barker som nå er sammen med Kourtney Kardashian.

Til Rolling Stone sier han at han tror Malone har startet en ny trend med de nye tennene. Og at den kjente amerikanske fotballspilleren Odell Beckham Jr. er blant kjendisene som er interessert i å gjøre det samme.

– Jeg har snakket med noen flere som ville vente å se hvordan det ble før de ville bruke en million på det, sier Connelly.

Post Malone har hverken kommentert eller lagt ut bilder av de nye tennene selv.

Utsetter norgesbesøk

Post Malone skulle holde konsert i Bergen 30. juni, men på grunn av pandemien er den nå blitt utsatt til neste år.

– Den utsolgte éndagsfestivalen «Bergen Calling», med headlineren Post Malone på Koengen, vil ikke bli gjennomført 30. juni. Nå er konserten utsatt til 28. juni 2022, bekreftet konsertarrangør Frank Nes til Bergens Tidende forrige uke.