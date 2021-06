EKSPONERT: Selena Gomez avslører at hun har blitt eksponert for ting hun har vært for ung for i hennes tidligere forhold. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Selena Gomez om forhold: − Har aldri følt meg likeverdig

I et nytt intervju forteller Selena Gomez (28) åpenhjertig om sykdommen, fremtiden og forholdene hun har vært i.

Av Oda Elise Svelstad

– Jeg tror de fleste erfaringene jeg har hatt i forhold har vært forbannet. Jeg har vært altfor ung for enkelte ting jeg har blitt utsatt for i tidligere forhold, innrømmer «Disney»-stjernen til australske Vogue.

Selena Gomez er blant USAs største underholdningsstjerner hvor hun de siste årene har kombinert skuespilleryrket med å være produsent for en rekke serier. I fjor slapp hun sitt tredje album titulert «Rare».

Fra 2011 til 2018 var hun sammen med popstjernen Justin Bieber. Sammen skapte de store overskrifter med deres turbulente «av og på»-forhold.

SUPERPAR: Selena Gomez og Justin Bieber da de var det hotteste paret i underholdningsindustrien. Her avbildet i 2011. Foto: Chris Pizzello / AP

– Følte meg «mindre»

I tillegg har Gomez vært sammen med the Weeknds Abel Tesfaye, Nick Jonas og den anerkjente dj-en Zedd.

Nå reflekterer hun over disse erfaringene i forbindelse med lanseringen av sminkemerket «Rare Beauty».

– Jeg tror at jeg hadde behov for å finne ut av hva det ordet betydde for meg («rare» tilsvarer unik/sjelden på norsk) fordi jeg følte meg «mindre» i mine tidligere forhold, og jeg har egentlig aldri følt meg likeverdig.

– Så når jeg hørte det ordet sa jeg til meg selv at det er akkurat slik jeg vil føle og tenke om meg selv, utdyper hun.

Se da Selena Gomez og Abel Tesfaye viste sin kjærlighet på MET-gallen i 2017 under:

– Har måttet sette grenser for meg selv

Artisten og skuespilleren er også kjent for å ha fokus på mental helse.

Selv har hun vært ærlig om å ha bipolar lidelse og at hun under coronapandemien har følt seg ensom.

Disney-stjernen har i mange år også slitt med den kroniske revmatiske sykdommen lupus.

I 2017 undergikk Gomez en nyretransplantasjon og hun avslører at det ble et vendepunkt i livet hennes:

– Jeg har måttet sette grenser for meg selv for å sørge for at helsen alltid kommer først. Jeg elsker det jeg gjør, men noen ganger må jeg ta et steg tilbake og sikre meg nok søvn og tid med familie og venner.

Nå gleder hun seg over at hennes nærmeste har vært trygge og friske under pandemien.

– Og jeg er bare veldig glad for hvor jeg er i livet. Jeg er takknemlig for å steppe inn i det 29. året mitt. Jeg føler at jeg konstant beveger meg i riktig retning.