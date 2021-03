«DIANA OG CHARLES»: Emma Corrin og Josh O’Connor i Netflix-serien «The Crown». Foto: Ollie Upton / Netflix

Fire priser til «The Crown»: Takket prinsesse Diana under Golden Globe

Netflix-serien «The Crown» ble årets dramaserie under nattens Golden Globe-utdeling. Emma Corrin og Josh O’Connor fikk priser for sin tolkning av ekteskapet mellom prinsesse Diana og prins Charles.

– Mest av alt, tusen takk til Diana. Du har lært meg medfølelse og empati utover det jeg kunne forestille meg. Og på vegne av alle som husker deg så lidenskapelig i sine hjerter, tusen takk, sa Emma Corrin i sin takketale natt til mandag.

Hun stakk av med prisen for beste kvinnelige hovedrolle i miniserie eller film laget for TV under Golden Globe-utdelingen, for sin innsats i Netflix-suksessen «The Crown».

Corrin spiller Diana Spencer, som bare var 19 år gammel da hun giftet seg med den britiske tronarvingen prins Charles i 1981. 16 år senere, i 1997, omkom prinsesse Diana i en bilulykke.

Netflix-suksessen «The Crown» tar for seg dronning Elizabeths liv som britisk monark. I fjerde sesong står ekteskapet mellom Diana og prins Charles sentralt – og spesielt sistnevntes forhold til Camilla Parker-Bowles, som han senere er blitt gift med.

Den nyeste sesongen var nominert til seks priser i til sammen fire kategorier under Golden Globe-utdelingen søndag, og stakk av med seieren i alle fire kategoriene: Beste TV-drama, beste mannlige og kvinnelige hovedrolle i miniserie eller film laget for TV og beste kvinnelige birolle.

Corrins motspiller i serien, Josh O’Connor, fikk pris for sin fremstilling av den britiske tronarvingen, og hans kvaler med å leve opp til familiens forventninger.

– Jeg er så heldig over at jeg kan jobbe i denne perioden, og det er så mange som ikke kan jobbe og som er alene og isolert. Jeg håper vi sammen kan sette mental helse fremst i tankene våre, sa han i sin takketale.

FIKK PRIS: Gillian Anderson spiller Margaret Thatcher i «The Crown». Foto: Des Willie / Netflix

Prisen for beste kvinnelige birolle gikk til Gillian Anderson for rollen som «jernkvinnen» Margaret Thatcher. Thatcher var britenes statsminister fra 1979 til 1990.

Andersons kollega i «The Crown» Helena Bonham Carter var nominert i samme kategori for sin rolle som dronning Elizabeths søster prinsesse Margaret.

På grunn av coronapandemien ble nattens Golden Globe-utdeling arrangert uten publikum, og de to programlederne ledet showet fra henholdsvis New York og Los Angeles.

