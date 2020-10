SYK: P4-programleder Michael Andreassen (48) har vært preget av sykdom store deler av danse-uken. Foto: Espen Solli

Skal danse i det originale Kaptein Sabeltann-kostymet: – Livredd

Michael Andressen (48) får kostyme-hjelp av Terje Formoe (70) til kveldens «Skal vi danse»-sending.

Lørdag er det duket for eventyrkveld under årets sjette program av «Skal vi danse».

P4-programleder Michael Andreassen (48) skal danse som kongen på havet, i selveste Terje Formoes (70) originale Kaptein Sabeltann kostyme.

– Jeg skal bære det med stolhelt og ærefrykt, og gjøre alt jeg kan for å ikke skjemme han ut, sier Andreassen til VG noen timer før kveldens show.

Andreassen, som kjenner Formoe på privaten, ringte og spurte om han kunne låne kostymet som brukes i dagens Kaptein Sabeltann-show.

Kostyme viste seg derimot å være utslitt etter og blitt brukt i over 200 forestillinger i sommer.

– Så ringte han tilbake og sa jeg kunne få låne hans originale kostyme.

Andreassen sier han er veldig glad for å låne kostymet, men at han samtidig er livredd for å ødelegge det.

– Det ville jo vært krise, sier han.

Nate og Helene er favoritter i Skal vi danse. Dette svarer de på kjærestespørsmålet:

Den siste uken har hele seks av åtte dansepar vært rammet av magesykdom, noe som førte til at de ikke fikk trene som normalt i forkant av lørdagens sending.

– Jeg våknet opp veldig dårlig mandag morgen og det gikk opp for meg at «shit jeg er syk», sier han.

Før kveldens sending har han og dansepartneren Ewa Trela bare fått øvd to og en halv dag på sin paso doble.

Andreassen sier han var langt nede, og var redd for hvor mye det ville påvirke danseøvingen.

– Det er kjibt, men det er jo lite gjøre med. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å komme inni bevegelsene og de ulike trinnene, men nå ble det ikke sånn.

Haner likevel ved godt mot før sendingen, og gleder seg veldig til å danse i «verdens kuleste kostyme».

Foto: Espen Solli / TV 2

Også Siri Kristiansen (42) kunne tidligere i uken avsløre at hennes dansepartner Tarjei Svalastog (22) var blitt syk.

– Han var helt slått ut, og vi rakk ikke begynne å danse før torsdag kveld, sier Kristiansen til VG lørdag.

Forrige uke gikk Kristiansen videre i programmet etter at hun vant danseduellen mot programleder Synnøve Skarbø (49).

– Når krisen er løs har jeg en tendens til å koble meg på, og da blir jeg ikke så redd. Så jeg er egentlig lettere til sinn nå enn flere av de tidligere ukene, sier hun.

Kristiansen og Svalastog skal danse samba til den lille havfruen.

– Jeg har drømt om å være en havfrue hele livet, så det er kanskje derfor jeg er i ekstra godt humør.

Som tidligere synkronsvømmer føler hun seg i sitt rette element.

– Det var det vi rakk på den korte tiden, så nå skal jeg bare kose meg og ha gøy på dansegulvet, sier hun.

Publisert: 10.10.20 kl. 18:25

