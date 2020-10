UTEN DYNE: Alexander Elinoff (21) og Maria Moen Nordli (27), før han utfører oralsex på henne i høstens sesong av «Paradise Hotel». Eileen Eriksen (27) sitter ved siden av. Foto: Viaplay

TV3 om sex uten dyne på «Paradise Hotel»: Deltagerne gir litt mer faen

Maria Moen Nordli hadde sex første dagen på «Paradise Hotel». Hun tviler ikke på at høstens sesong fremstår drøyere.

– Sesongen som sendes på Viaplay nå kan nok av enkelte ses på som drøyere nettopp fordi deltakerne slipper seg mer løs og «gir litt mer faen» foran kameraene enn i tidligere sesonger, sier Thomas Horni, pressekontakt i TV3.

Han påpeker at dette er deltakernes valg, og ikke noe TV3 presser dem til å gjøre. Dette er deltaker Maria Moen Nordli (27) enig.

– Castingen er god. Det eneste jeg vet er hvem som er med, og vi er kanskje mer frigjort, mer crazy, uredde. Dessuten har flere vært ute en vinternatt før, sier hun til VG.

Her sikter hun til at flere av deltakerne har vært å se på TV før. I tillegg har 27-åringen en oppfatning av at de er litt eldre denne sesongen, og at det kanskje gjør dem enda tryggere på skjermen.

– Ti bloddeilige mennesker

Høstens sesong av «Paradise Hotel» har vært en snakkis på sosiale medier, og nye sjokk-klipp fra hotellet kommer til overflaten hver uke.

For eksempel hadde Marcus Tannum Løken (22) og Maria Moen Nordli sex allerede første dagen på hotellet, sistnevnte mottok også oralsex utført av Alexander Elinoff (21).

Se Marcus og Maria forklare hva som foregikk da Maria mottok oralsex fra en annen enn paradise-kjæresten:

Moen Nordli mener «drøyt» er feil ord for å beskrive sesongen. Hun tror heller det handler om at deltakerne representerer det som foregår i vanlige folks liv, bare at det her vises på TV. I tillegg sier hun det er vanskelig å hele tiden skulle tenke på at kamera er til stede inne på hotellet.

– Altså hva skjer når du lukker ti bloddeilige mennesker inn på samme hotell? Hvis du er glad i sex og andres kropper, og din egen kropp, kommer ting til å skje. Mennesker er seksuelle vesener, og vi der inne er trygge på hverandre, sier hun.

– Fornøyd med seertallene

Selv om TV3 ikke vil kommentere konkrete seertall, kan Horni avsløre at de er godt fornøyde. Han sier de har truffet godt på castingen denne sesongen, og at det, sammen med omtale i sosiale medier og snakkiser, er med på å påvirke seertallene.

Han mener deltakerne på hotellet kanskje slipper seg mer løs nå enn i den forrige sesongen.

– Det har sørget for flere situasjoner som vi ikke tidligere har sett før i Paradise-sammenheng, sier pressekontakten og sikter til at enkelte av deltakerne «ikke tar seg bryet med å dekke seg til» når de skal «kose seg».

DELTAKERNE: Her er årets deltakere i den 13. sesongen av «Paradise Hotel». Foto: Roy Darvik/Viaplay

– Oralsex skjer for eksempel uten dyne, og blir vist på TV. Hva slags vurderinger er gjort med tanke på dette?

– Vi vurderer alt som skjer inne på hotellet i løpet av døgnets 24 timer. Mye av det som skjer av seksuell art kommer med i programmet nettopp fordi det er med på å fortelle historien om relasjonene deltakerne imellom, som er det aller viktigste med «Paradise Hotel», sier Horni.

Han legger også til at det ikke er utenkelig med flere overraskelser utover i sesongen.

Sjokk-TV

«Paradise Hotel» har i en årrekke fungert som Norges største sjokk-reality, men så kom «Ex on the Beach» på banen. Serien domineres av høyt alkoholkonsum, sex og saftige intriger – noe flere tidligere har uttalt seg svært kritiske til.

På grunn av coronapandemien måtte imidlertid Discovery utsette fjerde sesong av «Ex on the Beach».

Horni er fortsatt trygg på at «Paradise Hotel» står sterkt i reality-verden.

– «Paradise Hotel» er det lengstlevende programmet innenfor denne sjangeren, og er nok fortsatt «storebroren» til de nye, ferskere konseptene. At de andre kanalene har kommet med sine programkonsepter som konkurrenter til «Paradise Hotel» ser vi på som positivt, noe som beviser at sjangeren er attraktiv blant seerne.

På spørsmål om hvorvidt TV3 har følt et press på å være drøyere for å holde følge med «Ex on the Beach», svarer Horni nei.

– Ikke egentlig. Det viktigste for «Paradise Hotel» er ikke å være drøyest mulig, men å gi seerne en totalpakke med en god blanding spill, intriger, humor, god stemning som fortelles gjennom relasjonene deltakerne imellom.

Publisert: 06.10.20 kl. 10:10