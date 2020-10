LEDER TV-SENDINGEN: Robert Stoltenberg, Ingrid Gjessing Linhave og Mikkel Niva i forbindelse med TV-aksjonen 2020. Foto: BENJAMIN A. WARD

Problemer i kø for TV-aksjonen

Corona-trøbbel, kommune-boikott, vipps-trøbbel og spleis-trøbbel.

Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye årets aksjon til inntekt for WWF (Vedens Naturfond) vil samle inn. Det har vært mange utfordringer. Ikke bare har corona-situasjonen gjort at ingen har fått besøk av bøssebærere.

Aksjonen har vært omstridt, og ifølge WWF har 32 kommuner sagt at de ikke stiller opp.

Vipps hadde problemer ved starten av TV-sendingen tidlig i kveld. Men nå fungerer alt som det skal, opplyser pressekontakt Hanne Kjærnes.

Spleis har hatt problemer med Vipps søndag kveld.

– Vi har hatt problemer i starten med betaling mot Vipps, men alt fungerer som det skal nå, sier daglig leder for spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ til VG 21.45

Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye årets aksjon til inntekt for WWF vil samle inn. Ved 18 tiden var det så vidt kommet inn 45 millioner kroner til årets TV-aksjonen. Tre timer senere var dette tallet kommet opp i 46,5 millioner. Kort tid etterpå var det samme tallet kommet opp i 94 millioner.

Vipps-stuntet under sendingen fra TV-aksjonen på NRK like over kl. 21.00 resulterte i at det ble vippset inn 1,5 millioner kroner til TV-aksjonen i løpet av noen få minutter.

En ny landsoversikt ved 22-tiden viste at det er kommet inn 135 millioner kroner.

Det er likevel langt igjen for WWF til 240,5 millioner som kom inn til Care i fjor.

– Det er et helt annet år, en helt annen type aksjon. Vi vil ikke sammenligne oss med tidligere aksjoner. Noe vi har lært av 2020 er at alt skal ikke gå vår vei. Men heldigvis er betalingsproblemene løst. Når det gjelder de 32 kommunene må vi bare respektere deres standpunkt. Om det har noen effekt på resultatet kan vi ikke si noe om før vi har gått inn i tallene. Men den største innvirkningen på resultatet er at vi ikke har fått banket på alle dørene som TV-aksjonen vanligvis gjør, sier presseansvarlig Julie Wentzel Frøland i WWF til VG.

– Og legger hun til. Nå kan vi uansett glede oss over at vi så langt har 135 mill. kroner til et kjempeviktig arbeid for å bekjempe plastforsøpling i Sør-Øst Asia

Søndag kveld delte statsminister Erna Solberg et bilde fra Runde fuglefjell i Herøy som viser et fuglerede bygget av plast.



«Det eksemplifiserer godt hvordan plast i havet ødelegger og dreper naturen. Det kan vi ikke akseptere», tvitrer Solberg, som oppfordrer folk til å støtte WWF.

Publisert: 18.10.20 kl. 22:30 Oppdatert: 18.10.20 kl. 22:46