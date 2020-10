HJELP: Amalie Have er en dansk aktivist og influencer som fikk forespørsel om å hjelpe danske myndigheter med å nå ut til unge om coronasituasjonen. Foto: Privat

Danske myndigheter spurte influencere om coronahjelp: Sånn løste Amalie Have oppgaven

For å få unge til å forstå alvoret av coronakrisen, etterspurte danske myndigheter hjelp av influencere. Amalie Have tok utfordringen.

– Jeg blir ansett som en stemme i aktivisme og mottar derfor mange henvendelser fra alt fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter og politiske initiativer, sier danske Amalie Have, som har over 100.000 følgere på Instagram, til VG.

Forrige uke la hun ut en rekke bilder på plattformen, hvor hun ikke er kledd i mye annet enn munnbind. Hvorfor? Fordi danske myndigheter sendte henne et brev der de lurte på om hun ville bidra i coronadugnaden med å nå ut til landets yngre befolkning.

Brevet var signert av to statsråder fra den danske regjeringen; utdannings- og forskningsministeren og barne- og undervisningsministeren.

– Jeg synes faktisk dette var et morsomt presseskriv. Blant annet fordi de indikerer at de anerkjenner at politikere ikke alltid er de beste til å kommunisere politikk, noe som er en ganske sentral del av jobbene deres.

VG har vært i kontakt med pressesekretær i barne- og undervisningsdepartementet, Patrick Møller Asschenfeldt. Han bekrefter at departementet har sendt et slikt brev til en rekke danske influencere, komikere og lignende for å nå ut til unge brukere.

Men Have selv valgte å løse oppgaven på en litt annerledes måte:

– Jeg valgte å «løse» oppgaven ved å fokusere på utfordringen med munnbind: For selv om det er forskjellige teorier om corona – inkludert konspirasjonsteorier – og ulik kritikk av håndteringen av pandemien, tror jeg det å huske masken når du er nær medmennesker i offentligheten, er både et symbolsk og praktisk tegn på respekt for hvordan andre borgere oppfatter og opplever coronakrisen, sier hun.

– Bildene du la ut inneholder mye kropp – hvorfor velger du å gjøre det på den måten?

– Jeg kan godt forstå at konservative typer og andre av den gamle skolen, tenker: «Bevare meg vel, kvinnekropp!» siden vi i 2020 dessverre fremdeles problematiserer den lettkledde eller nakne kvinnekroppen, svarer Have.

MUNNBIND: Amalie Have valgte å bruke munnbind som undertøy for å promotere munnbind-bruk. Foto: Privat

På sin plattform deler hun om temaer som misbrukskultur, samtykke og seksualisering av kvinnelige kropper. Hun har også jobbet for å få en samtykkelov i Danmark. Hun bruker ofte sexappell i visuelle prosjekter, sier hun selv, for å understreke at det å være sexy ikke er det samme som samtykke.

– Samtykkeprosjektene er vellykkede fordi de tvinger publikum til å reflektere, sier hun.

– Så det at jeg velger å bruke en hjemmelaget maskebikini laget av brukte bandasjer og rengjøringshansker, med glimt i øyet og en ironisk distanse til formen på pressemeldingen, er veldig «on brand» for meg. Det er ikke slik jeg jobber når jeg er ute og formidler, kommuniserer og arbeider med prosjekter, men det er slik jeg jobber på Instagram.

– Jeg synes heller ikke det er problematisk at kvinner bruker kroppen og seksualiteten for å få frem et poeng , for å tjene penger eller noe annet.

Publisert: 16.10.20 kl. 12:39

