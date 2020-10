GRÅT: Wiktoria Rønning klarte ikke holde tårene tilbake da programleder Mads Hansen fortalte om hva som ville skje som en konsekvens av «fyllefest»-skandalen på «Farmen». Tårene presset også på da Nils Kvalvik «tok en for laget» og reiste hjem. Foto: TV 2

Brast i gråt etter brutal fyllefest-straff på «Farmen»: − Situasjonen var helt jævlig

Programleder Mads Hansen (36) tok et hardt oppgjør med «Farmen»-deltagerne, og ga dem en beskjed som fikk tårene til å trille.

Tirsdag ble det kjent at «Farmen»-produksjonen ble stengt ned i 24 timer etter at deltager Raymond Røskeland (36) midt på dagen kom full på gården til TV-opptak, og etter at seks deltagere kvelden før hadde vært på to separate hytter i nærheten. Der inntok de alkohol og mat, lånte telefoner og ringte hjem.

Totalt syv deltagere skal ha vært med på ulovlighetene, som TV 2 ser svært alvorlig på med tanke på den pågående coronapandemien.

TV 2 var raskt ute med å melde at regelbruddene ville få konsekvenser, men de ville ikke si noe om hvilke konsekvenser det var snakk om. I episoden onsdag kveld fikk imidlertid TV-seerne svaret.

Plutselig kom nemlig programleder Mads Hansen (36) inn på gården. Hansen så ikke spesielt blid ut, og informerte deltagerne om at alle skulle samles nede ved vannet. Der tok han et knallhardt oppgjør med dem.

– Eventyrlekene er avlyst, sa han, før han forklarte hva som hadde skjedd, og ba alle som hadde vært med på ulovlighetene om å rekke en hånd i været.

Deretter ga han beskjed om at dette fikk konsekvenser, og at én av de syv skyldige måtte reise fra gården samme dag. Deltagerne skulle selv finne en konkurranse det skulle kjempes i.

– Vi fire som ikke hadde gjort noe trakk oss unna for å la de andre bestemme seg. Wiktoria (Rønning, 22, journ. anm.) begynte å gråte, og så var det vel Daniel (Viem Årdal, 30, journ.anm.) som spurte om det var noen som ville trekke seg, sier Karianne Vilde Wølner (26) til VG.

IKKE FORBEREDT: Wiktoria Rønning reagerte sterkt da Nils Kvalvik valgte å forlate «Farmen». Kjetil Kirk var, i likhet med Rønning, med på regelbruddene som hadde foregått. Foto: Espen Solli

Så ble det ganske stille, før Nils Kvalvik (39), én av de syv som var en del av ulovlighetene, tok ordet og sa at han kunne ta en «for laget» og reise hjem.

– Enkelte begynte å gråte, mens noen mente det var urettferdig. Det ble ganske stille. Jeg kjente litt på mine egne følelser og det jeg hadde vært igjennom med onkelen min. Som jeg har sagt før, alt skjer med en mening. Og når Mads sa det han sa tenkte jeg at det kanskje er meningen at jeg skal legge inn årene. Jeg ville gi de andre muligheten til å fortsette, forteller Kvalvik, som noen dager før hadde fått dødsbudskapet inne på gården.

Wiktoria Rønning brast i gråt under seansen, og til VG legger hun ikke skjul på at det hun reagerte aller mest på var at «fyllefesten» ikke endte i en kollektiv straff - at det bare skulle få konsekvenser for én person.

– Og var det én jeg ville at ikke skulle reise, så var det Nils. Når Mads sa det han sa sto det seks mennesker bak meg som jeg er glad i. Og jeg kunne for all del ryke selv. Situasjonen var helt jævlig. Som om vi ikke følte oss jævlige nok fra før av - etter å ha sørget for at produksjonen var nede i 24 timer. Det var en psykisk påkjenning, for jeg hadde så dårlig samvittighet og var lei meg av alt, erkjenner hun.

Hun var ikke til stede i det øyeblikket der programlederen kom inn på gården, men hørte at folk ropte.

– Folk skrek at vi måtte komme og at Mads var fly forbannet. Jeg tenkte at han sikkert bare tullet, men så fort at han ikke gjorde det. Så kom den beskjeden, og jeg knakk bare helt sammen. Det som egentlig skulle være noe morsomt ble så alvorlig.

Men hun var ikke alene om å felle tårer da det ble klart at Kvalvik valgte å ta støyten for de seks andre regelbryterne.

RAKK HENDENE I VÆRET: Mads Hansen ba de som hadde vært med på ulovlighetene inne på «Farmen» om å strekke en arm i været. Det var det syv av dem som gjorde. Foto: TV 2

– Jeg reagerte veldig sterkt, ble fryktelig lei meg. Jeg gråt, gråt og gråt. Nils sto meg veldig nært, spesielt etter dødsfallet han opplevde. Vi hadde mye med hverandre å gjøre. Det var veldig tøft med en så brå og kjapp avskjed. Han var så viktig for gruppa også, en kjempefin figur for oss der inne, sier prest Thor Haavik (26) til VG.

VINKET FARVEL: Nils Kvalvik holdt en liten appell for deltagerne før han pakket sakene sine og reiste hjem fra «Farmen». Foto: TV 2

Nils Kvalvik bekrefter at hans gode venn tok nyheten svært tungt.

– Jeg snakket med Thor den samme morgenen, og jeg sa til ham at jeg skal heie når han står i finalen. Da sa han «Hvorfor sier du det? Du skal jo stå i finalen du og»? Da sa jeg at «Nei, jeg tror ikke det». Så begynte Thor å gråte. Så når det der kom, så var det nok bare et tegn på at jeg skulle trekke meg. Men de andre har satt pris på at jeg tok på meg denne, det har jeg fått høre mange ganger i ettertid. Det varmer.

ARG: Programleder Mads Hansen var ikke blid da han plutselig dukket opp på «Farmen»-gården i onsdagens episode. Foto: TV 2

VG har også vært i kontakt med programleder Mads Hansen, som mener at deltagerne visste lite eller ingenting om at handlingene deres ville gi slike konsekvenser.

– Dette skjedde vel ett døgn etter at produksjonen hadde startet opp igjen. De ante ingenting om at jeg skulle komme, for de vet jo hvilke dager jeg pleier å komme dit. De skjønte fort at dette ikke kom til å bli lystbetont. Jeg tror de bare tenkte at de hadde fått en advarsel, og at produksjonen nå gikk som normalt igjen, forteller han.

Publisert: 14.10.20 kl. 23:11

