Foto: Skjermdump fra Tiktok: @brycehall/ Skjermdump fra Instagram: austinmcbroom

Influencere tar et oppgjør i bokseringen

Tiktoker Bryce Hall og youtuber Austin McBroom skal møte hverandre i bokseringen. Arrangementet blir frontet som et oppgjør mellom plattformene.

Av Anne Bjørg Vaa

Publisert: Nå nettopp

Andre stjerner fra de to plattformene vil også møte hverandre til kamp.

I tillegg vil det dukke opp underholdningsbidrag fra ulike musikere, skriver Insider.

Både Byce Hall og Austin McBroom har delt innlegg på sosiale medier hvor de annonserer hvilke andre profiler fra TikTok og YouTube som skal bokse mot hverandre.

Selv om boksekampen blir lagt frem som et oppgjør mellom TikTok og YouTube, er ingen av de to selskapene knyttet til arrangementet, ifølge Insider.

Bedt om kamp i lengre tid

McBroom er kjent for å videoblogge om familielivet sitt og driver kanalen

The ACE Family med 19 millioner abonnenter på YouTube. Han skal i lengre tid ha utfordret Hall til en boksekamp, ifølge nettstedet Dexerto.

Tidligere i mars utspilte det seg en twitter-tråd mellom de to hvor det kan tyde på at en kamp innebærer mye penger.

Etter flere meldinger frem og tilbake svarer Hall med at «Du kjenner mine betingelser ... Dette er ikke 2016 lenger, jeg slåss ikke for den samme summen som deg ». Hvor McBroom svarte «Perfekt! Da tar jeg mindre, så får du en ekstra million dollar hvis du vinner?»

Bryce Hall som nå har bestemt seg for å møte opp i bokseringen er også kjent fra YouTube, men har virkelig slått gjennom på TikTok hvor han har over 19,5 millioner følgere.

Han er også kjæreste med en av verdens største tiktokere, Addison Rae.

Flere youtubere møtes i bokseringen

Det er ikke første gang store stjerner fra YouTube tar en et oppgjør i bokseringen. I 2018 møtte Logan Paul og KSI hverandre for historiens største amatør-boksekamp.

Året etter møttes de to for en ny kamp, da ble det regnet som en profesjonell kamp og ble tidenes største boksekamp mellom to amatørboksere.

Foto: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Også broren til Logan, Jake Paul, har utfordret folk til å møte ham i ringen. Og i april skal han møte den avdankede MMA-utøveren Ben Askren til kamp.

Begge brødrene er svært profilerte Youtubere der Jake (23) har 20, 3 millioner abonnenter, mens storebror Logan (25) har hele 22, 6 millioner.