Se kjendisenes påskebilder

Bildestrømmen fra den første utepilsen og fulle fjellstuer må man se langt etter, men bilder fra solveggen og andre utflukter er det mange av.

For uansett hvordan norske kjendiser tilbringer påskeuken, så deler de flittig. Her er et utvalg Instagram-glimt fra annerledes-påsken.

Iselin Guttormsen, influencer og sexolog – og kjent fra serier som «Bloggerne», «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» og «Alle elsker David», la ut denne påskehilsenen til følgerne sine tirsdag, der hun ubeskjedent hyller kvinnens underliv, som hun sier er «klar for mye mer action enn en skjør blomst».

Hun runder av med:

«People like to fuck – Get over it og god påske.»

– Vi tilbringer påsken litt hjemme og noen av dagene på fjellet, for å få siste smak av skiløyper og snø, opplyser Guttormsen i en SMS til VG.

Høygravide Mariann Thomassen teller ned til fødselstermin 13. mai. 42-åringen, som venter datter nummer to, postet bilde onsdag og forklarte at hun allerede føler seg sprekkeferdig.

«Vi går inn i nok ei korona-påske. dessverre. Og dess nærmare eg kjem termin, så blir eg litt bekymra og lei. Eg og mange andre føler oss gløymt, lite prioritert og høyrt», skriver popstjernen som også har vært aktiv i å fronte fødeopprøret i forbindelse med coronarestriksjonene.

Jan Thomas (54) la denne uken ut et bilde som signaliserer at han ser freem mot noen rolige dager.

«Helt greit med påske nå», skriver han humoristisk etterfulgt av en svimmel-emoji.

«Blir Oslo-påske her», opplyser kjendisstylisten.

Skuespiller Janne Formoe (45) skriver ikke noe om hva hun skal gjøre i påsken, men torsdag la hun ut dette bildet, med emneknaggen «aprilsnarr».

Nylig ble det kjent at Formoe har sikret seg sin aller første hovedrolle på film, og innspillingen foregår i disse dager.

Skuespiller og modell Tinashe Williamson (36) står for de mer originale poseringene.

«God påske, y’all», skriver hun under bildet, der hun smiler bredt iført lite annet enn sokker og sko.

Idrettsutøver Birgit Skarstein (32) la ut en oppmuntrende post onsdag. Der minner hun om at verden nettopp markerte den internasjonale dagen for lykke.

«Lykken kan være så stor og samtidig så liten. Å puste frisk luft. Drikke kaffe i en fjellskrent. Dele en klem. Le hjertelig. Kjenne fellesskap. Glede seg. Hverdagslykken kan egentlig aldri bli for liten», lyder det fra 32-åringen, som mener at lykken tvert imot er å finne glede i de små tingene.

Poet og artist Trygve Skaug (36), tidligere aktuell i «Hver gang vi møtes», ønsker god påske på sin måte.

«Skjærtorsdag. Fikk lage påskedikt til Frelsesarmeen for et par år siden, og de tåler en runde til», skriver han og leser diktet:

Blogger Marna Haugen (40), kjent som Komikerfrue (hun er gift med Ørjan Burøe), nyter solen hjemme i Ski. Hun viser på story at hun har pyntet til påske i utestua, og deler bilde av seg selv i jacussien utenfor huset.

«God påske fra hjemmehytta!», skriver bloggeren, som ellers forklarer at den planlagte turen til hytta på Geilo, måtte utgå i år.

Popstjernen Sandra Lyng (33) deler bilder fra påsken i fjor – av seg og sønnen.

«Siden påska i år (også) ikke ble helt som vi skulle ønsket mest, så legger jeg ved påskebilder fra før pandemien, Det var tider det. God påske, mine venner.»

Stig Karlsen (47), prosjektleder for Melodi Grand Prix, deler bilder fra oppvarmingen til Eurovision-festen i Rotterdam, der Andreas «TIX» Haukeland (27) skal representere Norge.

«Bruker påsken på masse jobb før Eurovision, inkludert pre-produksjon, promo og intervjuer med den norske superstjernen TIX», skriver Karlsen.

Programleder Einar Tørnquist (38) melder om bypåske, som han har veldig blandede følelser for.

«Personlig er jeg ikke så glad i sol og varme og synes det er litt dritt å være i byen i påsken, særlig nå som spredninga av or- og hasselpollen gjør meg sjuk, og jeg har fått årets første runde med solkrem i øyet, og alt er stengt på grunn av pandemi og Jesus», skriver han og legger til.

«Men det viktigste er at dere ser disse bildene og tenker at det så sykt digg ut.»

Youtuber Agnetesh (25), eller Agnete Husebye – som hun egentlig heter, tilbringer påsken i hovedstaden. Hun la ut dette bildet fra en benk på Grünerløkka tidligere i uken, sammen med sin ett år gamle hund, Pippi.

«Været (og Pippi) er det eneste som holder meg i livet om dagen + litt mat, vann og oksygen da», lyder det fra 25-åringen.

Popartist Carina Dahl (35) forteller at hun har ferdigstilt ny låt og musikkvideo.

«Etterfulgt av ei tung, men deilig mil på langrenn, og grillings i solveggen. Balanse er alt», skriver hun under et bilde som dokumenterer akkurat det.

Pop-tvillingene Marcus & Martinus (19) postet portrettbilde av seg selv tidligere i uken.

«Hva gjør dere denne påsken? La oss chatte i kommentarfeltet under», inviterte de på engelsk. Hundrevis fra verden over var raske med å hive seg på, og de norske popstjernene svarer flittig.

«Hei påskeferie!», skriver TV 2-profil Siri Nilminie Avlesen under en smilende selfie fra skiløypa.

36-åringen er fortsatt med og kjemper om seieren i «Kompani Lauritzen» på TV 2, som for øvrig har sendepause denne lørdagen.

Kjendisstylist Erlend Elias (38) ønsker god påske med et bilde fra skogen, iført regntøy.

«De fleste legger ut idylliske bilder fra høyfjell, sol og sne! Jeg har det like magisk her, langt inne i den trolske skogen der jeg pleide å gå som liten, nå vandrer jeg her i pappas gamle klær, mimrer og nyter friheten og den friske lufta. Lar meg kjenne på sorg og savn, men kjenner også en enorm glede over mine kjæreste og næreste som jeg er så velsignet over å få ha i livet mitt», skriver han.

VGTV-profil Vegard Harm (24) får også testet grensene i «Kompani Lauritzen». I forrige episode så det riktig så ille ut.

«Halla, skulle bare si at jeg lever. Ha en fin påskeferie alle sammen! Takk for alle meldinger etter illebefinnende opp drittstreken. Hadde ikke skjedd i dag. Hilsen toppidrett», skriver han under bildet.

Silya Nymoen (43) smiler mot verden bak store solbriller.

«God påske, da!», skriver artisten, for tiden aktuell i musikkprogrammet «Den du veit».

Realitykjendis Linni Meister (35) skal snart lete etter kjærligheten på TV. Men før det ønsker hun alle en god påske med dette bildet.

«Gleder oss til den dagen vi blir kvitt viruset (for det gjør vi) og kan klemme igjen. Sender dere alle en klem.»

Matoma, eller Tom Stræte Lagergren som artisten og mentoren i «The Voice» heter, leker ikke påske.

«Vi tar påsken veldig seriøst», skriver 29-åringen under et bilde av seg og kjæresten foran bålpannen og iført gult.

Ulrikke Brandstorp (25), tilbringer dagene i Oslo.

«Bypåske», skriver popartisten, for tiden aktuell i «Kompani Lauritzen» og snart i hovedrollen i oppsetningen av «Mamma Mia!».

Kygo (29) skriver ikke så mye, men har postet dette bildet fra Miami i Florida.

Kyrre Gørvell-Dahll, som superstjernen fra Bergen egentlig heter, har ellers bare postet to emojis – en sol og en båt.

Maria Mena (35) postet dette bildet fra Grünerløkka i Oslo langfredag. Her har hun funnet en plass i solen med sin firbente venn Julius.

