RAP-VETERAN: DMX, eller Earl Simmons som han heter, utenfor retten i Manhattan i 2017. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

DMX er fortsatt på respirator – skal teste hjernefunksjon

Etter en overdose havnet rapperen DMX på intensiven. Onsdag skal legene sjekke hjernefunksjonen.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

TMZ meldte lørdag ettermiddag norsk tid at DMX er innlagt på intensiven i New York etter en overdose i sitt eget hjem i White Plains natten før.

DMX har slitt med rusmisbruk i årevis og har vært på rehabilitering flere ganger.

Tidligere denne uken samlet familien seg utenfor sykehuset, da det ble klart at rapperen fikk intensivbehandling.

Nyhetsbyrået AP skriver at blant de mange som var til stede utenfor White Plains Hospital i New York var ekskona til Earl «DMX» Simmons (50), Tashera Simmons og hans forlovede, Desiree Lindstrom.

Rapperens tilstand er fortsatt kritisk, og onsdag skal legene teste hans hjernefunksjon, melder TMZ. Dagens tester kan derfor bli kritiske for å avgjøre rapperens utfall.

Ifølge TMZ har kilder sagt at han manglet oksygen i nesten 30 minutter, og at hjerneaktiviteten har vært lav. Nå gjennomfører de likevel en rekke tester for å fastslå DMZ’ tilstand.

Det er rapperens manager, Steve Rifkind, som forteller TMZ at DMZ’ tilstand ikke har endret seg vesentlig og at han fortsatt ligger i koma.