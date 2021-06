TREKKER SEG: Chrissy Teigen trekker seg fra en rolle i den populære Netflix-serien «Never Have I Ever». Foto: Evan Agostini

Trekker seg etter mobbeanklager

Supermodellen Chrissy Teigen trekker seg fra Netflix-serien «Never Have I Ever» etter at anklager om mobbing mot ungdomsbrud og mediepersonlighet Courtney Stodden.

Av Lara Rashid

Norskættede Teigen sikret seg en rolle i sesong to av den populære komiserien «Never have I ever», men har nå trukket seg. Beslutningen kom i kjølvannet av mobbeanklager, skriver Entertainment Weekly.

– Chrissy Teigen har valgt å trekke seg fra fortellerstemmen i en episode av den kommende sesongen av «Never Have I Ever», sier en talsperson for showet til EW i en uttalelse.

– Vi regner med å finne en ny person til rollen».

«Never Have I Ever» er laget av skuespiller og produsent Mindy Kaling. Serien følger den indisk-amerikanske tenåringen Devi (Maitreyi Ramakrishnan) som prøver å takle det daglige presset fra skolen og dramaet hjemme, samtidig som hun prøver å navigere seg gjennom kjærlighetslivet. Ulike kjendiser har fortellerstemmene.

NETFLIX: Chrissy Teigen skulle ha en fortellerstemme i en av episodene i sesong to av komiserien Never have I ever. Foto: NETFLIX

Ungdomsbrud

Courtney Stodden ble først kjent i mediene i 2011 da hun giftet seg med den 50 år gamle skuespilleren Doug Hutchison, da hun selv var 16 år.

Anklagene mot Teigen oppsto i mai, da Stodden mente at Teigen gjentatte ganger trakasserte henne for ekteskapet med Hutchison.

I et intervju med The Daily Beast skal hun ha sagt at mange kjendiser mobbet og trakasserte dem på den tiden og henviste spesielt til Teigen.

Det ble nylig kjent at Stodden identifiserer seg selv som ikke-binær, som vil si at man hverken identifiserer seg som kvinne eller mann.

BEKLAGER: Meidepersonligheten Courtney Stodden anklager Chrissy Teigen for mobbing. Teigen har beklaget på Twitter. Foto: Ap

Beklager

«Ikke mange folk er heldige nok til å bli holdt ansvarlig for all dritten fra fortiden foran hele verden. Jeg er forskrekket og lei meg over hvem jeg pleide å være. Jeg var usikker og søkte oppmerksomhet. Jeg skammer meg og er veldig flau over min oppførsel, men det er ingenting sammenlignet med hvordan jeg fikk Courtney føle», skrev Teigen på sin Twitter-konto forrige måned.

Teigen skriver også at hun har prøvd å kontakte Stodden privat, men velger å unnskylde seg offentlig, også fordi mobbingen skjedde offentlig.