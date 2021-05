VENTER BARN: Programleder Marte Bratberg deler babynyhet i kveldens «God Kveld Norge». Foto: Maud Lervik

Marte Bratberg (31) venter sitt første barn til høsten

– Vi er veldig glade for å bli foreldre, skriver programlederen i en SMS til VG.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Hun delte selv nyheten på Instagram fredag kveld.

– Jeg har gått rundt i veldig store klær i noen måneder og er litt lei av det, så nå tenkte jeg at jeg kan si det som det er. At her er det et lite barn, sier hun i klippet, som er fra før kveldens episode av «God Kveld Norge».

«Dette er veldig stas», skriver hun.

I en tekstmelding til VG skriver Bratberg at de er veldig glade for å bli foreldre.

– Formen er fin og jeg føler meg frisk og rask, noe som er bra siden vi endte opp med å kjøpe et oppussingsobjekt til vår voksende familie.

– Vi nyter denne spennende tiden og gleder oss til den lille kommer til høsten.

Programlederen og realitydeltakeren sier at hun gjerne ville ventet med å delen nyheten om familieforøkelse til barnet var friskt ute, men at hemmelighold ikke er helt forenelig med tre kvelder i uken på skjermen.

– Det er rart å si det høyt når jeg har vært så hemmelighetsfull, men det blir deilig nå å bare være meg selv, sier hun.

Bratberg har tidligere deltatt i «Kompani Lauritzen» og «Skal vi danse».