IKONISK PAR: Sarah Jessica Parker og Chris Noth – Carrie og Mr. Big – under innspillingen av «Sex og singelliv 2» i 2009. Foto: Charles Sykes / SYKEC / AP

Produsenten bekrefter: Mr. Big med i «Sex og singelliv»-comeback

Ingen «Sex og singelliv» uten Mr. Big. Det bekrefter produsenten av TV-fortsettelsen sent onsdag kveld.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I februar bekreftet HBO Max at det kommer en ny serie med den populære gjengen fra New York, nemlig «And Just Like That ...». Her får seerne et gjensyn med Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis – Carrie, Miranda og Charlotte. Kim Cattrall – Samantha – er ikke med.

Nå bekreftes det at også Carries av-og-på-kjæreste – og til slutt ektemann – Mr. Big – blir å se i serien. Han spilles av Chris Noth (66).

– Jeg er overbegeistret over å jobbe med Chris igjen på «And Just Like That ...». Hvordan kunne vi laget et nytt kapittel i «Sex og singelliv»-sagaen uten vår Mr. Big? sier produsent Michael Patrick King til Variety.

Tidligere er de også bekreftet at Carries eksforlovede Aidan, som spilles av John Corbett, blir å se i serien.

Bakgrunn: «Sex og singelliv»-stjerner med comeback i ny serie

Den nye serien vil følge venninnegjengen på veien fra «30-årenes kompliserte livsrealiteter og vennskap til enda mer kompliserte livsrealiteter og vennskap i 50-årene», ifølge HBO Max.

Serien vil bestå av ti episoder, hver på 30 minutter, og filmingen starter ifølge CNN i New York denne sommeren.