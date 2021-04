Fem pågrepet for angrep på Lady Gagas hundepasser

Politiet mener ugjerningen var motivert av verdien på popstjernens franske bulldogger.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

Politiet i Los Angeles opplyser at de har siktet fem personer.

Tre av personene knyttes til saken der popstjernens hundepasser ble skutt og ranet i februar. Disse er siktet for ran og drapsforsøk. Politiet mener dessuten at de er gjengmedlemmer.

De to siste personene skal ha medvirket etter at ugjerningen ble begått, skriver ABC News.

les også Lady Gagas hundepasser er skutt – hunder stjålet

Bortført i bil

Det var i slutten av februar at hundepasseren Ryan Fischer ble angrepet mens han luftet Lady Gagas kjæledegger.

To personer kom mot ham og forsøkte å ta hundene. Etter kort tid ble hundepasseren skutt og to av de tre hundene, Koji og Gustav, ble knabbet og kjørt av sted i en bil.

Den siste hunden rømte, og kom senere til rette.

TAKKNEMLIG: Lady Gaga var selv i Roma da kjæledyrene og hundepasseren ble angrepet. Siden har hun takket Ryan Fischer for innsatsen. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Fischer ble innlagt på sykehus, men har kommet seg etter skuddskaden. I etterkant av hendelsen ble han hyllet av Lady Gaga, som skrev at han risikerte livet for å beskytte familien og at han for alltid er en helt.

Han ble skrevet ut i slutten av mars. Fischer opplyste selv at han måtte fjerne deler av lungen etter skuddskaden i brystet.

les også Lady Gagas hundepasser: – Blodet rundt hennes lille kropp var mitt eget

Verdien på hundene kan være motiv

Politiet tror ikke at Fischer ble angrepet fordi han arbeider for Lady Gaga, men at ugjerningen skal ha vært motivert av verdien på de franske bulldoggene hennes.

De to bortførte franske bulldoggene ble brakt til en politistasjon to dager etter angrepet av en av personene som nå er siktet i saken.

Hun ble i utgangspunktet ikke knyttet til hendelsen, men politiet har siden snudd og mener nå at hun medvirket etter at bortføringen fant sted.