REALITYDELTAGER: Yasmine San Miguel har podkasten «Dagen Derpå» sammen med tidligere «Paradise Hotel»-deltager Sania Smestad. Foto: Discovery/Toke Mathias Riskjær

Fjerner podkast-episode etter trussel om søksmål

Tidligere «Ex on the Beach»-deltager Cristian Brennhovd truet med søksmål etter han ble anklaget for alvorlige forhold i en podkastepisode. Nå er den fjernet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er viktig for meg å si at vi avpubliserer fordi vi gjorde en feil, og ikke fordi innholdet ikke var sant, sier programleder i «Dagen Derpå» Yasmine San Miguel.

– Det aldri ble nevnt noe navn, og vi prøvde så godt vi kunne å ikke offentliggjøre ham. Han valgte selv å stille opp i intervju med VG med bilde og navn. Vi respekterer klagen hans og at han føler seg støtt. Derfor fjerner vi episoden.

Fredag skrev VG om tidligere «Ex on the Beach»-deltager Cristian Brennhovd som reagerte sterkt på at han ble anklaget for alvorlige forhold i podkasten «Dagen Derpå».

VG omtalte saken i overensstemmelse med Brennhovd, men gikk ikke i detalj på anklagene som ble fremmet. Han mente selv at hendelsene som ble beskrevet i podkasten ikke stemte.

Han sier han er fornøyd med at episoden nå er fjernet.

– Jeg tenker at det er på sin plass. De begikk en feil, og jeg håper at dette fører til at de tenker seg litt om i fremtiden.

FORNØYD: Tidligere «Ex on the Beach»-deltager Cristian Brennhovd sier til VG at han er fornøyd med at episoden er fjernet. Foto: Siri Berge Christensen

San Miguel uttalte til VG at hun var lei seg for at hun ikke tok kontakt med Brennhovd i forkant av publisering.

Dersom episoden ikke ble fjernet, vurderte Brennhovd å gå rettslige skritt. Nå er altså episoden avpublisert.

– Etter denne saken føler man på ansvar. Man lærer veldig på veien, og dette er veldig seriøst for oss. Vi elsker å drive med podkast, og vi ønsker å gjøre det på en ordentlig måte. Nå ble vi tatt for å gjøre en feil, og det skjønner vi, sier San Miguel.

Det var Brennhovds ekskjæreste, og tidligere «Ex on the Beach»-deltager, Sandra Fjeldberg, som gjestet episoden.

I episoden anklaget Fjeldberg en ikke navngitt ekskjæreste for flere private forhold. Hun ble støttet av programleder San Miguel, som sa hun var vitne til en av hendelsene i fjor sommer.

Fjeldberg synes det er leit at episoden nå er fjernet.

– Jeg står for det jeg sa, og jeg synes det er viktig å kunne stå frem og fortelle min side av saken, uten å bli rettsforfulgt for æreskrenkelse.

San Miguel sier hun selv har opplevd å bli omtalt i andres podkaster, uten å få mulighet til å svare for seg.

– Det er ubehagelig at man ikke vet noe om det, også får du plutselig høre det fra andre. Derfor er det ekstra viktig for meg å gi folk mulighet til å svare for seg. Denne gangen glapp det, og det er jeg lei meg for.

Nå ønsker de å sette en standard for resten av podkast-Norge.

– Det ikke er greit å bare prate fritt om andre. Det som er synd med podkastverden er at alle kan si hva man vil. Alle kan starte en podkast og begynne å bable fritt. Men hva er reglene og hva skal man egentlig forholde seg til, og når går det for langt, spør Miguel.

– Alle deler så mye, og tenker at alt er greit å dele, fordi ingen får noen konsekvenser.