KJENTE FJES: 23 profiler er hentet inn til VGTVs nye selskap Max Social. Foto: VG

VGTV med nytt selskap: Henter flere kjente profiler

Kristin Gjelsvik, Emilie Nereng, Sandra Lyng og Marcus & Martinus er blant de 23 kjente profilene som nå blir en del av det nye VGTV-eide selskapet.

Torsdag ble det kjent at VGTVs programunivers blir kraftig utvidet med et «inhouse» managementselskap.

Flere av profilene er allerede tilknyttet VGTV, samtidig som en rekke andre profiler hentes inn utenfra.

– VGTV har i lang tid hatt suksess med å bygge opp innholdsunivers rundt våre profiler og programmer, for eksempel med Harm & Hegseth. Med Max Social ser vi frem til å jobbe mer helhetlig med profilene, sier programsjef i VGTV Martin Jøndahl.

Vegard Harm og Morten Hegseth er blant profilene som nå knyttes til selskapet, og Hegseth sier han synes det er rått å få være blant profilene:

– Med denne profilporteføljen gleder jeg meg allerede til covid er historie og vi kan henge på julebord sammen, sier han

Marte Schei, som kommer fra Anti Brandpeople, er daglig leder av selskapet.

– – Det er store forventninger til en helt fantastisk gjeng. Vi skal forvalte og utvikle de profilene som allerede eksisterer i vårt univers, men det er ekstra gøy at så mange profiler uten tilknytting til huset blir med oss, sier Schei og legger til:

– Våre profiler skal være kategoriledere, som representerer bredden av interessene i samfunnet. Vi har rekruttert knallhardt i en måneds tid, og fungert som fotballagenter på hjemmebesøk i corona-tid. Slik har vi fått med oss et knallsterkt lag med profiler.

Hun beskriver profilene som kategoriledene, representanter for bredden av interesser i samfunnet.

– De er aktuelle, relevante, troverdige og kommersielt attraktive. Når vi nå henter hjem talentene og i tillegg rekrutterer inn noen av landets mest spennende profiler utenfor huset har vi et knallsterkt lag, sier Schei.

Dette er Max Social-profilene:

Bernt Hulsker

Christine Dancke

Emilie «Voe» Nereng

Emilie «Voe» Nereng. Foto: Line Møller

Erik Follestad

Gisle Agledahl

Hallgeir Kvadsheim

Havanna Winter

Kristin Gjelsvik

Kristin Foto: Vidar Ruud

Ida Fladen

Inger Houghton

Linnea Myhre

Lise Finckenhagen

Mads Hansen

Marcus og Martinus

Foto: Stian Andersen

Jon Martin Henriksen

Mona Berntsen

Morten Hegseth

Foto: Helene Kjærgaard Sviland, Senkveld/TV 2

Morten Ramm

Sandra Lyng

Sonia Huanca Vold

Vegard Harm

Dennis Poppe

Sjefredaktør Gard Steiro i VG sier at etableringen av selskapet ikke påvirker VGs redaksjonelle linje.

– Vi vil fortsatt ha et kritisk blikk på underholdningsbransjen. Profilene som er tilknyttet Max Social vil bli utsatt for akkurat samme journalistikk som andre kjendiser. Redaksjonen er ikke bundet på noen måte, sier han.

Oversikt over relevante bindinger

– Samtidig er VG opptatt av å være transparente. Det er vi også om profiler og eksperter som på ulikt vis samarbeider med VG. Vi har en oversikt over kundeforhold og potensielle bindinger på VG.no. Dermed kan alle holde seg oppdatert.

Her er oversikten over relevante bindinger for eksterne redaksjonelle oppdragsgivere som profileres i VG: Redaksjonelle bindinger

– Men hele VG er tjent med at vi utvikler vår programsatsing. VG er et mangfoldig mediehus som rommer mye. Nyheter og underholdning lever fint side om side akkurat som i tradisjonelle TV-hus, sier Steiro

