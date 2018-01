FØR ULYKKEN: Carrie Underwood var vert under Country Music Awards i Nashville 8. november, bare to dager før ulykken. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Carrie Underwood måtte sy rundt 50 sting: – Jeg vil kanskje se litt annerledes ut

Publisert: 03.01.18 15:37

Countrystjernen Carrie Underwood (34) avslører at skadene etter fallet i november er mer alvorlige enn først antatt, og at ansiktet har fått varige mén.

Det var i midten av november Grammy-grossisten Carrie Underwood falt utenfor sitt eget hjem i Nashville, brakk håndleddet og pådro seg flere kutt.

I en ny bloggpost på hennes offisielle fanside , åpner den amerikanske «Idol»-vinneren opp om skadene:

«I tillegg til å brekke håndleddet, klarte jeg på en eller annen måte å skade ansiktet. Jeg vil spare dere for de grusomme detaljene, men etter operasjonen sa legen at han hadde sydd mellom 40 og 50 sting.» skriver hun ifølge CNN og Huffington Post .

«Sju uker senere, selv om jeg har hatt hjelp fra de beste folkene, jobber jeg fremdeles med å bli frisk og ser ikke helt ut som før. Jeg vet helt ærlig ikke hvordan ting vil ende til slutt.» skriver hun.

Stjernen forteller videre at hun ikke har vært klar for å snakke om uhellet tidligere, fordi det har vært mye usikkerhet knyttet til hvordan hun vil heles.

«Når jeg er klar for å være foran et kamera igjen, vil jeg at dere skal forstå hvorfor jeg kanskje vil se litt annerledes ut.»

«Jeg håper at forskjellene vil være minimale, men igjen, jeg vet ikke hvordan det vil bli til slutt.»

Countryartisten understreker at hun er takknemlig for at det ikke gikk «mye, mye verre».

Underwood har vært aktiv på sosiale medier siden ulykken, og la i forrige uke ut et bilde på Instagram der ansiktet hennes var delvis dekket av et skjerf. Ifølge brevet til fansen skal hun tilbake i studio neste uke for å jobbe videre med musikken.

Hun havnet i rampelyset første gang i 2005, da hun vant «American Idol» , og har siden etablert seg som en av verdens mest populære countryartister med sju Grammy-priser.

