VISTE SEG I OFFENTLIGHETEN: Harvey Weinstein var på restaurant i Scottsdale i Arizona. Foto: YANN COATSALIOU / AFP

Harvey Weinstein angrepet på restaurant

Publisert: 10.01.18 18:51

Den tidligere filmmogulen som har en rekke beskyldninger om sexovergrep mot seg, ble klappet til etter et restaurantbesøk i Los Angeles.

Det har vært veldig stille fra Harvey Weinstein etter de massive beskyldningene mot ham begynte å komme i høst etter en stor sak i New York Times. Den tidligere så mektige filmmogulen har holdt en svært lav profil.

Men han holder seg tydeligvis ikke bak lukkede dører. I en video kjendisnettstedet TMZ.com har publisert blir Weinstein klappet til og verbalt angrepet da han er på vei ut fra en restaurant i Scottsdale i Arizona.

TMZ har snakket med en person som forteller at han først forsøkte å få tatt et bilde sammen med Weinstein, noe sistnevnte avviste. Da Weinstein, for anledningen med sort lue innendørs, skulle forlate restauranten går den samme mannen opp til ham og klapper han to ganger i ansiktet. Weinstein blir kalt en «jævla drittsekk».

Ifølge TMZ skal ikke Weinstein ha kontaktet politiet, og forlot kort tid etter restauranten med en kamerat.

Det var i begynnelsen av oktober at New York Times publiserte en lang artikkel om at Weinstein gjennom flere år betalte ofre for å holde kjeft og trekke tilbake anklager om overgrep.

Siden fulgte en rekke andre historier hvor kjente og mindre kjente skuespillere og bransjefolk stod fram med historier om sjefen for det mektige Weinstein Company. Avsløringene rundt Harvey Weinstein sparket også i gang #metoo-kampanjen.

