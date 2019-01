FATLE: Sofie Karlstad måtte bruke provisorisk fatle for å holde armen i ro dagen etter uhellet. Siden fikk hun et ordentlig fatle så kragebeinet skulle få gro. Foto: Anniken Aronsen/VG

«Paradise»-Sofie (24) brakk kragebeinet i Mexico

RAMPELYS 2019-01-18T05:59:16Z

CAREYES, MEXICO (VG) Allerede første dagen etter den 30 timer lange flyreisen gikk det galt for influenseren fra Finnmark.

Publisert: 18.01.19 06:59

Under en konkurransevideo TV3 skulle produsere før innsjekken på reality-hotellet, fikk deltagerne Sofie Karlstad (21) og Andreas «TIX» Haukeland (25) i oppgave å gå trillebår. Det hele endte med krasjlanding i strandkanten, og finnmarkingen fikk hele den 1.96 meter lange låtprodusenten over seg.

– Jeg lå i strandkanten og ble skylt over av bølgene mens jeg hadde brukket kragebeinet. Det var veldig vondt, sier en lett lattermildt Karlstad med armen i et provisorisk fatle.

Trodde hun måtte hjem

Karlstad er én av fire VIP-deltagere i den ellevte sesongen av «Paradise Hotel». VG fikk møte alle de startdeltagerne før de sjekket inn på luksushotellet i Carayes i Mexico.

Hun forklarer at hun skjønte med én gang at det var brukket, ettersom nevnte kragebein hadde brukket flere år tidligere.

– Det kom ikke ambulanse fordi det var så langt unna. Vi måtte sette oss i bilen og kjørte over humpete og svingete veier til sykehus.

Hun fikk konstatert bruddet på røntgenbilder, før hun fikk smertestillende. Dagen etter er hennes første møte med pressen som har ankommet Mexico for møte deltagerne. Innsjekken på hotellet var imidlertid ikke en selvfølge etter kragebeinsbruddet.

– Jeg tenkte «fuck, nå må jeg dra hjem». Jeg trodde ferien var over og at jeg ikke skulle komme meg etter bruddet, men bli liggende. Det hadde vært sykt kjipt, 30 timer reise ned hit, være her én dag, så sendt tilbake 30 timer med bagasje og brudd, sier hun oppgitt.

Fikk dårlig samvittighet

Haukeland, som kom seg fra uhellet uten skader, forteller at han fikk veldig dårlig samvittighet etter at det det hadde gått galt.

– Det var ille. Jeg har aldri hatt så vondt inni meg noen gang. Jeg har blitt glad i Sofie på bare noen dager. Vi ventet i mange timer for å vite hvordan det gikk med henne. Til slutt måtte jeg låse meg inn på rommet og bare slappe av, forteller han.

Først da Karlstad ringte moren begynte tårene å trille. Hjemme i Norge var klokken 02 på natten da telefonen fra Mexico kom.

– Det resulterte i at de ikke fikk så mye søvn i natt. De var bekymret, det var de, forteller Karlstad.

Får ingen følger for deltagelsen

Pressekontakt i TV3, Andreas Framnes, forteller at Karlstad fikk umiddelbart legetilsyn, og at uhellet heldigvis ikke får noen følger for deltagelsen hennes i programmet.

– Vi er alltid påpasselige med å ivareta deltagernes sikkerhet, men man kan imidlertid ikke gardere seg mot uhell som dette, sier han.

21-åringen, som forteller at hun trener hver eneste dag, synes det er tungt å ikke få løfte noe på én måned. Det mener hun imidlertid er god grunn for å bli boende på hotellet.

– Jeg kan faktisk ikke dra hjem, fleiper hun.

Sist hun brakk samme kragebein var som 11-åring. Da ble hun sparket av en gutt mens hun prøvde å flykte etter å ha kjørt på ham med spark.

– Jeg tror han hadde vært litt teit. Han var bare sykt drøy på den tiden, skikkelig irriterende person som sa mye dritt. Jeg var jo 11 år, så jeg var ganske ung. Jeg har ikke kjørt på noen med spark i voksen alder. Ennå, ler hun.