VITNET: John Legend vitnet mot den 64 år gamle mannen tidligere denne måneden. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Taxisjåfør dømt for å ha forsøkt å stjele John Legends bagasje

Publisert: 21.02.18 22:15

En 64 år gammel mann kan få opptil syv år i fengsel for å ha forsøkt å stjele superstjernens bagasje.

Den 64 år gamle taxisjåføren ble arrestert i mars etter å angivelig ha forsøkt å stjele John Legends svarte Louis Vuitton-veske på JFK-flyplassen i New York.

Tirsdag ble han funnet skyldig i tyveri, skriver Billboard .

Blant innholdet i bagasjen skal det ha vært et par mansjettknapper som Legend har fått av kona Chrissy Teigen. De skal være verdt rundt 200.000 norske kroner.

Taxisjåføren kan vente seg opp mot syv år i fengsel ifølge Page Six . Selv skal han ha forklart at han hadde tenkt til å ta med bagen til hittegodskontoret på flyplassen, men at han ble distrahert av en telefonsamtale.

Det hele skal ha blitt fanget opp på overvåkningskamera.

– Det finnes en video av ham som tar bagen, men intensjonen hans var å levere den inn. Han hadde ingenting å skjule. Han visste at det var kameraer der, skal forsvareren ha sagt under rettssaken ifølge Page Six .

Alle Legends eiendeler skal være levert tilbake til ham.

Selve dommen er ventet 12. mars.

Det er ikke lenge siden John Legend og Chrissy Teigen sist støtte på problemer i forbindelse med en flytur. På vei til Tokyo måtte nemlig flyet de satt på snu i luften på grunn av en uautorisert passasjer . Det hele ble heftig dokumentert på supermodellens Twitter-konto.