Comeback-klare «Farmen»-Andreas ble slaktet for sitt kvinnesyn: Nå lever han med seks jenter

Omstridte Andreas Nørstrud (34) er tilbake på skjermen. Siden sist han var på TV har han fått kone og fem døtre. – Man kan vel si at vi har fått bra med unger, sier han.

Søndag ble det klart at Vidar Johansen (46) ble den første som måtte forlate «Farmen». Men det er en liten tvist: Eventyret er nemlig ikke helt over for Vidar.

Nytt av året er sidekonkurransen «Torpet», som foregår på en helt annen gård – og der tre tidligere «Farmen»-deltagere befinner seg. Deriblant Andreas Nørstrud, som deltok i Farmen i 2012. Alle som ryker ut av «Farmen», havner på «Torpet» – det gjelder også Vidar Johansen.

– Jeg er i en helt annen livssituasjon nå enn da jeg var med sist. Forrige gang var jeg singel, og så på det å være med i «Farmen» som en fin måte å kunne promotere meg selv og kanskje få en kone. Det gjorde jeg jo og. Det endte veldig bra. Så lenge jeg har min Gud og setter min lit til ham, er jeg ikke redd for noe, sier Andreas Nørstrud til VG.

Fikk tvillinger

Med sin sterke kristne tro og med sine, for mange, kontroversielle utsagn ble han raskt den største profilen under «Farmen» i 2012. Tidlig uttalte han blant annet at kvinnene på gården burde kle seg mer «sømmelig» og senere, på utsiden, uttalte han også at «Det er viktig å tukte sine barn» og at «Det er kvinnens oppgave å passe på barna», noe som vekket sterke reaksjoner på hans kvinnesyn.

Siden den gang har det skjedd mye i livet til Andreas. Like etter «Farmen» i 2012 giftet han seg med da 18 år gamle Maren (nå 23). Siden det har paret fått hele fem barn – på drøyt fire år. Alle jenter.

Fra før av har han en sønn fra et tidligere forhold.

– Det har skjedd mye på kort tid, Andreas?

– Haha, ja, det har gått fort. Altså, vi fikk jo tre unger på tre år. Og så kom nummer fire, men det kom ikke bare én, men to. Det ble tvillinger, så man kan vel si at vi har fått bra med unger.

– Hun har ansvaret for barna

Tvillingene kom for litt over ett år siden. Parets resterende barn er fire, tre og to år gamle.

– Jeg føler vi har nok unger for en stund, man må jo klare å håndtere dem også. Der må jeg gi æren til Maren, som har hovedansvaret for barna. Så har jeg mitt – og prøver å forsørge. Det er jeg som er ute og tjener penger. Vi har helt definerte oppgaver, og det gjør at vi har det så bra.

– Vi kan be hverandre om hjelp, jeg kan skifte bleier og jeg kan gjøre ting som hun pleier å gjøre. Men det er hun som har det overordnede ansvaret, forteller han.

– Har de definerte oppgavene hjemme gjort det enklere for deg å delta i en ny TV-innspilling?

– Ja, absolutt. Hvis vi hadde hatt et likestilt forhold, og delte på det å ta hånd om ungene og på å gå ut og tjene penger, tror jeg det ville vært en form for svik å reise hit. Da hadde hun blitt stående med «drittjobben».

– Sier ingenting som sårer noen

Flere ganger har «Torpet»-deltageren havnet i utfordrende situasjoner på grunn av sine utsagn.

– Har det ført til at du har blitt mer redd for å ytre deg og å være ærlig?

– Nei, jeg frykter ingenting. I Bibelen står det at vi vil oppleve forfølgelse og hat for det vi står for. Og det er det jeg ser at skjer. Jeg får vanskeligheter ut fra mine synspunkter. Men samtidig er Gud med meg, og det er det jeg hviler på. Han har gitt sine løfter som gjør at jeg blir tatt vare på. Og som gjør at jeg får det jeg trenger.

– Jeg kan si ting rett ut fordi jeg mener at så lenge jeg sier sannheten, så sier jeg i hvert fall ikke noe som sårer noen. Det er aldri intensjonen, mener han.

– Forskjell på vold og tukt

Utsagnet om at man bør tukte sine barn, skapte spesielt stort oppstyr. Men Andreas står for det han sa den gang.

– Jeg sa noe som burde vært innafor, i og med at jeg er opptatt av ungenes ve og vel. Og folk som kjenner meg er ikke i tvil om det. Folk som ikke kjenner meg derimot, vil alltid tenke det verste og kanskje vri ting på sin måte. Og så evner man ikke å nyansere mellom vold og tukt, som er en vesentlig forskjell. Tukt er oppdragelse, og oppdragelse er kjærlighet.

– Med seks jenter i hus, og med definerte oppgaver for mannen og kvinnen, blir det ikke litt vanskelig å fordele arbeidsoppgavene etter hvert?

– Ha ha. Jeg tror det kommer til å gå fint altså. Barna har i hvert fall stor glede av hverandre. Selv er jeg kjempetakknemlig for at jeg har noen å komme hjem til, og at jeg har noen å være glad i. Og at noen venter på meg og er glad i meg også, sier «Torpet»-klare Andreas Nørstrud til VG.

«Torpet» sendes på TV 2 Sumo fire dager i uken. Mot slutten av «Farmen» vil én av «Torpet»-deltagerne komme inn i «Farmen» som et fullverdig medlem.