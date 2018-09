AMBASSADØR: Regjeringen i hjemlandet har utnevnt sangeren til «ambassadør» for Barbados. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Rihanna rammet av innbrudd for andre gang i år

RAMPELYS 2018-09-26T16:12:07Z

Etterforskere har funnet bevis på innbrudd, men vil ikke røpe om noe har blitt tatt fra hjemmet til popstjernen.

Publisert: 26.09.18 18:12

Los Angeles- politiet rykket tirsdag kveld lokal tid ut etter en alarm som utløste seg hjemme hos den kjente artisten. Dette er andre gang på fem måneder at Robyn Rihanna Fenty (30), som hun egentlig heter, er rammet av innbrudd, melder CBS Los Angeles .

Ingen skal ha vært hjemme under hendelsen, men det var Rihannas ansatte som ble varslet om innbruddet gjennom en alarm.

– Vi ble varslet takket være et sofistikert sikkerhets- og overvåkningssystem som hennes representanter har tilgang til, sier Cory Palka, talsperson for Los Angeles-politiet, og legger til:

– Og på grunn av alarmer og teknologi, ble representantene hennes varslet mens forbrytelsen fant sted.

Etterforskere har funnet bevis på innbrudd, men har ikke røpet om noe har blitt tatt fra hjemmet til popstjernen. Ifølge Rihannas ansatte var det et glassdør som ble knust på baksiden av huset, skriver CBS. En av naboene melder at de mistenkte flyktet i et sølvfarget kjøretøy etter at alarmen gikk.

Politiet skal ha vært på stedet frem til morgentimene for å samle bevis.

Hendelsen skjedde kun et par dager etter at regjeringen i hjemlandet Barbados utnevnte sangeren til ekstraordinær og befullmaktig ambassadør.

Popstjernen sitt hjem ble rammet av innbrudd også i mai. Mannen som brøt seg inn i huset hennes skal ha tilbrakt 12 timer i huset. Han ble senere siktet for forfølging, innbrudd og hærverk.

Rihanna kommer på den lange listen over kjendiser som har blitt rammet av innbrudd, blant annet John Mayer , Kendall Jenner, Nicki Minaj og Scott Disick. For to år siden ble også Kim Kardashian West brutalt ranet i Paris.