KJÆRESTER: Henrik Elvejord Borg la ut dette bildet på Instagram tirsdag. VG har tillatelse til å gjengi bildet. Foto: Leif-Erik Sørensen

«Ex On The Beach»-Henrik bekrefter forhold til Ulrikke Falch: – Ja, vi er kjærester

RAMPELYS 2018-09-26T10:10:44Z

Etter å ha vist seg sammen offentlig gjentatte ganger, kan Henrik Elvejord Borg avsløre overfor VG at Ulrikke Falch er kjæresten hans.

Publisert: 26.09.18 12:10 Oppdatert: 26.09.18 12:28

Det har vært en del spekulasjoner om «Ex On The Beach»-deltager Henrik Elvejord Borg (24) og den tidligere «Skam»-skuespilleren Ulrikke Falch (22) er kjærester.

Etter å ha lagt ut bilder av hverandre på sosiale medier, bekrefter nå duoen at de er kjærester.

– Ja, vi er kjærester, sier Henrik Elvejord Borg til VG på vegne av dem begge.

Falch har ikke besvart VGs henvendelser.

Paret dukket opp under Morten Hegseth og Vegard Harms podkast-show på Latter tirsdag.

De to ble sett sammen på tilskuerbenken under premieren av «Skal vi danse» tidligere denne måneden. Da var de i het omfavnelse.

Borg er blitt et kjent fjes etter sin deltagelse i realityserien «Ex on the Beach» - og holder for tiden på med den nye boken sin.

Realitydeltageren ønsker ikke å utdype hvor lenge paret har vært sammen, eller kommentere saken ytterligere.

Ulrikke Falch er selv aktuell med en ny bok skrevet sammen med Sofie Frøysaa. Det er bokårets beste idé, skrev VGs anmelder, som ga boken terningkast fire.

– Vi har skrevet denne boka fordi vi savnet den og kunne trengt den da vi selv var ungdommer. Nå lager vi en squad av kampklare feminister - og sammen har vi tenkt å forandre verden. Er du med? spør forfatterduoen Falch og Frøysaa i «Jenteloven».