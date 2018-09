TV-KLARE: Lilli Bendriss, Dennis Vareide, Frank Løke, Glenn Jensen og Ida Fladen skal begynne å date med TV-kameraer til stede. Først til våren får du se hvordan det har gått. Foto: Frode Hansen og Terje Bringedal, VG

Får klekkelig betalt i TV 2s nye kjendis-dating

Kjendisene får hundretusener i jakten på drømmekjæresten. – Hverken penger eller den store kjærligheten er motivet for meg, mener Lilli Bendriss.

I starten av september kom nyheten om at fem kjendiser skal prøve å finne seg kjæreste gjennom programmet «Kjendis søker kjæreste», som skal vises på TV 2 i 2019. Kjendisene som skal date er Frank Løke (38), Dennis Vareide (28), Lilli Bendriss (72), Ida Fladen (32) og Glenn Jensen (31).

Men mens det ved første øyekast kan virke som at kjendisene kun er motivert av tanken på flørting og muligheten til å finne sin perfekte partner, finnes også andre aspekter som kan ha påvirket de fem til å delta i programmet. I motsetning til andre dating-serier, som eksempelvis «Jakten på kjærligheten», får nemlig kjendisene godt betalt for å jakte på drømmemannen eller drømmedama.

Vil finne en venn

VG er kjent med at flere av kjendisene håver inn i hundretusenkronersklassen for deltagelsen.

– Hverken penger eller den store kjærligheten er motivet for meg. Jeg er en kvinne som tjener veldig bra, så jeg trenger ikke de pengene. Jeg har full klientliste og holder foredrag. For meg er det viktigste selve konseptet, at jeg er i den alderen jeg er, og at jeg kan være en inspirasjon for andre, sier Lilli Bendriss til VG.

I 2014 ble det kjent at 72-åringen og ektemannen Kader Bendriss (78) hadde gått fra hverandre etter 45 år. Og til VG sier Lilli Bendriss at «hun har vært gift og at hun derfor ikke er ute etter en ny mann».

– Been there, done that. Det er et engelsk ord som heter «companion», som betyr én som kan være med meg på reise, én som jeg kan gå ut med og som jeg kan ha hyggelige samtaler og middager med. Det er i det landskapet jeg beveger meg.

– Hvis jeg finner en jeg virkelig tenker «wow» med, så er jeg åpen for det. Men jeg er ikke med for å finne en mann jeg skal gifte meg med. Jeg skal finne en «companion», så får vi se om det utvikler seg derfra, forteller hun.

– Sårbart

Etter hva VG kjenner til foregår produksjonen over drøyt 12 innspillingsdager med start i oktober. Hvem som helst kan søke om å få date kjendisene, og underveis vil de bli utfordret av både venner og en samlivsekspert. Det er først til våren at programmet, som produseres av produksjonsselskapet Monster, planlegges sendt på TV.

Samlivsterapeut og sexolog Bianca Schmidt mener det ikke er umulig for kjendisene å finne kjærligheten på TV, men at de vil møte utfordringer.

– Jeg tror noen kan bli beruset av tanken på oppmerksomhet og det å få lov til å være med i et TV-program. Da er spørsmålet hva som er viktigst: Et ekte genuint, ærlig menneskemøte, oppmerksomheten eller å få møte en kjendis? Utfordringen med å gjøre det på åpen scene er at kjærlighet er sårbart, sier hun til VG.

Hun utdyper:

– Det å virkelig åpne seg for et annet menneske, det er sårbart. Det å gjøre det på TV gjør det ekstra sårbart. Det gjør nok at det man får se på TV er om disse menneskene blir betatt av hverandre. Som et grunnlag for eventuelt å ta det videre senere etter at kameraene er skrudd av.

– Kan så tvil om motivasjonen

– Når kjendisene får såpass godt betalt, kan det så tvil om at det faktisk er å finne kjærligheten som er kjendisenes motivasjon?

– Ja, det kan det. Men det er også en del mennesker - kjendiser - som er helt avhengig av å få oppmerksomhet for å opprettholde en kjendisstatus for å få andre oppdrag. Betalt eller ei, via dette kan de få oppdrag som betyr noe for dem. Motivasjonen kan man sette spørsmålstegn ved uansett.

– Det er umulig å måle og å kontrollere slikt. Det kan jo også hende at kjendisene tenker at de får betalt for det, og med det har råd til det - og at de tenker «Shit, nå skal jeg virkelig prøve å finne kjærligheten».

Til VG sier Lilli Bendriss at «lønnen» i stor grad handler om tapt arbeidsinntekt.

– Ville du brukt en måned på dette - gratis? Du skal betale regningene dine, og man må si nei til andre oppdrag. Jeg har ingen anledning til å la være å ha en inntekt. Så snill er jeg ikke. Det handler om ikke å tape på dette. Sånn er det for meg, men jeg kan ikke svare for de andre, forteller «Åndenes makt»-profilen

– Oppriktig seriøs

Hun ønsker ikke å si noe om hvor mye hun får for å delta i programmet. Det gjør heller ikke tidligere ishockeyspiller Glenn Jensen eller tidligere håndballspiller Frank Løke, som har vært singel i et drøyt år.

– Men jeg hadde ikke vært med i dette programmet hvis ikke jeg hadde vært genuint interessert i å finne meg en kjæreste. Og så er det et bra konsept. Mange sliter nok med det samme som meg, at de synes det er tøft å invitere folk ut på date, mener Jensen.

– Pengene er ikke min motivasjon. For meg er det viktig at dette blir gjort med humor stor takhøyde og at det ikke blir for kleint. Jeg tar dette oppriktig seriøst, og har et mål om å finne kjærligheten, sier Frank Løke.

Programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, ønsker ikke å kommentere opplysningene VG sitter på om at flere av kjendisene tjener hundretusenvis av kroner på å delta i den nye TV 2-satsingen.

TV 2: – Sikre på at dette er ekte

– Vi kommenterer av prinsipp ikke vilkår i kontraktene vi har tegnet med våre deltagere, sier Nakken, som føler seg sikker på at kjendisene går inn i innspillingen med en genuin interesse i å finne seg en partner.

– Vi er sikre på at ønsket om å finne én å dele livet med er et oppriktig og ekte ønske hos deltagerne i «Kjendis søker kjæreste». Ønsket om å finne kjærligheten er like aktuelt for single kjendiser som for andre.

Og:

– Det kan være vanskelig for kjendiser å vite om den oppmerksomheten de får er fordi de er kjendiser, eller om de blir anerkjent for den de er. I dette konseptet hjelper vi kjendisene å møte potensielle kjærester, sortere tankene og bli utfordret av en samlivsekspert og venner på hva de burde se etter i en potensiell kjæreste, fastslår han.