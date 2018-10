GÅTT BORT: Christer Modin, rørte og engasjerte seere av «Petter Uteligger». Her fra VGs møte med ham tidligere i år. Foto: Thea Roll Rakeng/VG

Christer Modin fra =Oslo er død

=Oslo-selgeren og baristaen på =Kaffe har gått bort. – Det var vanskelig å ikke bli venn med Christer.

Onsdag la =Oslo ut et innlegg om at Christer Modin er død. Han ble 49 år gammel.

Miljøarbeider Even Skyrud har skrevet minneord om den mangeårige = Oslo -selgeren, og en av dem som har vært med på =Kaffe sitt første år.

– Jeg tenkte ofte at det kom til å bli godt for Christer å slippe alle smertene, den dagen kroppen hans ikke orka mer. Jeg er ikke så sikker på om han hadde vært enig. Han var en fighter, en som ikke la seg ned og ga opp, skriver han.

Møtte kongen

Delingen på Erliks Facebook-side har fått 1000 kommentar med hjerter og kondolanser på en knapp time.

Journalist for =Oslo, Kari Bu, skriver på sin Facebook-side at Modin var en ærlig og ekte person.

– Det var vanskelig å ikke bli venn med Christer. Han prøvde ikke å være noen annen enn den han var. Spurte du hvordan det gikk med ham, fikk du alltid et ærlig svar. I 2010 møtte han kong Harald på slottet. Christer la ikke skjul på at det ikke var hans beste dag. Han hadde nettopp mistet en god venninne. Kongen kondolerte, skriver hun.

Modin ble kjent for det norske folk da han var med på TV-serien «Petter Uteligger». Han har tidligere fortalt at han ble introdusert for rus som 12–13-åring, og at han ettersom han ble eldre begynte med sterkere stoffer som amfetamin og heroin.

Ville starte egen kafé

I 2013 fikk han beskjed om at han hadde akutt nyresvikt etter det langvarige rusmisbruket, og at han måtte gå til dialyse tre ganger i uken. Til tross for helsen var han en av dem som sto bak kaffebaren på =Oslo i Akersgata, og serverte gjestene kaffe med hjerter i melkeskummet.

– Å komme hit og jobbe de to dagene i uken er kjempebra. Det er noe med å komme seg ut av leiligheten og ha noe å gå til, sa han til VG tidligere i år.

Han fortalte da at han hadde kuttet ut å ruse seg, med unntak av metadon, som han også hadde planer om å slutte med. Han fortalte også at han kanskje på sikt skulle klare å åpne en liten kafé på egenhånd.

– Han stilte på jobb klokka sju om morgenen og viste stor vilje til å lære. Helt til det siste jobbet han i kaffebaren, sammen med kollegaer som også var blitt gode venner, skriver Bu.

Det har foreløpig ikke lykkes VG i å få kontakt med Petter Nyquist.