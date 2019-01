I TRØBBEL: Politiet i Frankrike mener at rapperen MHD var innblandet i et slagsmål der en mann mistet livet. Det betyr at han ikke kommer til Norge. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Rapperen MHD mistenkt for drap - avlyser konsert i Norge

RAMPELYS 2019-01-24T17:36:53Z

En mann på 23 år døde etter et gjengslagsmål i Paris i fjor sommer. Artisten selv nekter for å ha vært innblandet.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 24.01.19 18:36

Den franske rapperen Mohamed Sylla (24), bedre kjent som MHD, er mistenkt for drap, og tidligere denne uka skrev Aftonbladet at han avlyser sin konsert i vårt naboland Sverige. Nå er det også klart at hans planlagte konsert på Sentrum scene i Oslo er kansellert.

Det bekrefter konsertarrangøren på sin egen nettside.

«Konserten med MHD er dessverre avlyst. Kjøpte billetter refunderes ved utsalgssted innen 25. mars 2019», skriver arrangøren.

I en uttalelse i forbindelse med avlysningen beklager MHDs management at det inntil videre ikke blir noe av hans opptreden i Norge.

– Vi er lei oss for at den planlagte konserten med MHD på Sentrum Scene 25. januar ikke blir noe av, grunnet årsaker vi ikke kan kontrollere. Vi jobber aktivt for å finne en ny dato i Oslo så fort som mulig. Vi setter stor pris på deres tålmodighet og forståelse, og dere har vår dypeste beklagelse, uttaler de.

Det var i forrige uke at rapperen ble arrestert og siktet, mistenkt for drap. 24-åringen skal ha vært innblandet i et gjengslagsmål som endte i at en 23 år gammel mann døde.

Artisten selv nekter for at han var innblandet i bråket, og ifølge AFP sier hans advokat, Elise Arfi, at artisten aldri noensinne har vært innblandet i gjengkriminalitet.

MHD er aller best kjent for låten Afro Trap Part. 3 (Champions League) , som skal ha vært laget for å hylle fotballaget Paris Saint-Germain.