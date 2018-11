I TRØBBEL: Isabella Löwengrip sier hun er redd etter at ukjente mennesker dukker opp hjemme hos henne. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Blondinbella (27) sier hun ble oppsøkt av ukjente folk hjemme

RAMPELYS 2018-11-26T13:25:22Z

Den kjente bloggeren Isabella Löwengrip har reist fra Sverige, og skal ha et kriseteam rundt seg døgnet rundt

Publisert: 26.11.18 14:25

Expressen skriver at kriminelle personer skal ha oppsøkt bloggeren hjemme, på jakt etter en person i hennes nærhet.

– Det var en person ved døren min. Så har det vært biler utenfor og ventet på oss når vi kom hjem, sier Löwengrip. Hun sier hun har sjekket bilnummeret og funnet ut at vedkommende er dømt for kidnapping.

Löwengrip har nå reist fra Sverige, og skal ha et kriseteam med bevoktning rundt seg døgnet rundt. Hun forlater Sverige på ubestemt tid.

Blondinbella var også plaget av en «stalker» for litt siden, men denne nye situasjonen skal ikke ha noen sammenheng med den, ifølge livvakten som Aftonbladet har snakket med.

27-åringen har selv blitt kåret til Sveriges mektigste forretningskvinne av bladet Affärer.

27-åringen var i nyhetene forrige uke da det ble kjent at hun har brutt med kjæresten etter at hun i september gjorde det kjent at hun var blitt sammen med med ham for tredje gang.

Hun kunngjorde nyheten på bloggen sin.