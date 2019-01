OVERLYKKELIG: Ricky Martin kunngjorde stolt på selveste nyttårsaften at datteren, lille Lucia, hadde ankommet. Foto: KYLE GRILLOT / X03795

Ricky Martin har blitt pappa for tredje gang

2019-01-01T07:15:18Z

Ricky Martin og den svensk-syriske kunstneren Jwan Yousef har fått sin første datter.

Publisert: 01.01.19 08:15

«La Vida Loca»-stjernen fikk tvillingbarna Matteo og Valentino i 2008 via surrogatmor . I natt, 10 år senere, kunngjorde de nybakte foreldrene at datteren Lucia hadde ankommet.

– Vi er er overlykkelige over å kunne kunngjøre at vi har blitt foreldre til en vakker og frisk liten jente, Lucia Martin-Yosef. Det har vært en spesiell tid for oss, og vi kan ikke vente med å se hvor denne stjernebabyen vil ta oss. Både hennes vakre brødre, jeg og Jwan har blitt forelsket i Lucia, skriver Martin på sin Instagram-konto.

Paret viste seg offentlig for første gang i 2016 etter å ha møttes på Instagram. Det skal ha vært Martin som tok det første steget.

I november samme år avslørte sangeren at han hadde fridd til Yousef på The Ellen DeGeneres Show og knappe året senere var paret gift .

På den røde løperen i januar i år kunne de nygifte avsløre at de håpet på å kunne utvide familien sin i fremtiden.

– Jeg vil ha fire par med tvillinger til. Jeg ønsker å ha en stor familie, men det er mye som skjer for øyeblikket, mye jobb, bryllupet. Så vi kommer til å ta en ting av gangen for deretter å gjøre oss klar for mange flere barn, sa Martin til People Magazine .