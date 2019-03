KJEMPET TAPPERT: Erik Anders Sæter er ute av «Farmen kjendis» etter å ha tapt melkespanntvekampen mot Svein Østvik. Foto: Alex Iversen, TV 2

Erik Anders Sæter ute av «Farmen kjendis»: – Synd at TV 2 har klipt meg på den måten

Den hjemsendte «Farmen kjendis»-deltageren mener han var åpen om skaden som gjorde det nærmest umulig å vinne søndagens tvekamp.

Bare én uke gjenstår av «Farmen kjendis», og søndag var det tidligere «Paradise Hotel»-deltager Erik Anders Sæter (21) som måtte takke for seg, etter å ha tapt den aller siste tvekampen, i melkespannholding, mot Svein Østvik (57).

21-åringen klarte ikke holde mer enn i underkant av fem minutter, men mener det er en grunn til akkurat det.

– Jeg har en skade i skulderen, og har ikke fått trent den på ett år cirka. Skaden gjør at det er flere centimeter mellom kragebeinet mitt og selve skulderen, forteller han til VG.

«Lekeslåss»

Skaden Sæter sikter til heter AC luksasjon grad IV. Den fikk han etter å ha «lekeslåss» med en kamerat på vorspiel for drøye halvannet år siden. Erik Anders landet på ryggen med armen under seg - slik at skulderbeinet sto ut av huden.

– Jeg har ikke fått trent skulderen skikkelig på et drøyt år, og den var dårlig inne på «Farmen kjendis» også. Jeg kunne blant annet ikke gjøre tunge løft. Svein visste at han ville slå meg om han valgte melkespann. Svein var god, men hvem som helst ville slått meg i denne øvelsen. Jeg klarer ikke å strekke ut armen min hundre prosent den dag i dag, sier han.

ELLEVILL JUBEL: Tiril Sjåstad Christiansen ga Svein er stor klem etter at han vant søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Sæter mener at dette var et samtaleemne inne på gården, og synes derfor det er synd at produksjonen velger å klippe det vekk - og at han med det fremstår svakere enn han egentlig er.

– Ja, det er veldig synd. Og litt dumt at folk skal tro at jeg er en pingle. Men jeg hadde dritvondt, og klarte rett og slett ikke stå der lenger. Det er synd at TV 2 har klipt meg på denne måten, jeg lå tross alt i heftig morfinrus på sykehus i halvannen uke bare ni, ti måneder før «Farmen kjendis».

Har forståelse

Han understreker at han skjønner hvorfor produksjonen har klipt det som de har gjort.

– Det har jo noe med spenningen å gjøre. Hadde jeg vunnet tvekampen ville det nok vært med. Produksjonen har dessuten tegnet Svein som en kultfigur helt fra start. Jeg har blitt «antagonisten». Historiefortellingsmessig passet det bra sånn sett.

TØFFE TAK: Erik Anders Sæter har en skulderskade, og mener han var sjanseløs i søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Betyr det at du gikk inn i tvekampen og visste at du måtte reise hjem?

– Nei, da jeg fikk høre at Svein hadde valgt melkespann tenkte jeg at jeg skulle prøve så godt jeg kunne. Men jeg visste at det kom til å bli vanskelig å vinne.

Ble sur

«Farmen kjendis»-deltageren er heller ikke veldig fornøyd med å bli valgt til førstekjempe i utgangspunktet av storbonden Tiril Sjåstad Christiansen (23).

– Jeg ble veldig, veldig sur. Da jeg var storbonde sa jeg til Tiril at jeg ikke ville velge henne til førstekjempe fordi jeg var så glad i henne. Når hun da valgte meg, tok jeg Svein til kamp siden han var hennes beste venn der inne. Jeg var jævlig forbannet og syntes det var fryktelig unødvendig, sier Erik Anders Sæter, som mener at ville hatt gode sjanser om han hadde tatt seg til finaleuka.

– Jeg vet jeg hadde vunnet «Farmen kjendis» om jeg hadde vunnet denne kampen. «Farmen» er egentlig lett, det handler bare om å være flinkest i alt, sier 21-åringen med et smil.

– Hørte ingen klager

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, sier til VG at det er korrekt at Erik Anders Sæter informerte produksjonen om skulderskaden før innspillingen tok til.

Men:

– Vårt inntrykk var at han ikke ønsket oppmerksomhet om det av taktiske hensyn. Vi har heller ikke registrert at dette var et tema på gården. Svein hadde også en rekke skader, blant annet i skulderen, forteller Iversen, som understreker at Erik Anders tidligere i vinter vant sagekonkurransen mot Christer Rødseth uten at skulderskaden ga noe utslag.

– Vi hørte heller ingen klager om dette under produksjonen, sier han.